Amenazaba con matar a compañeros, allanaron su casa y le encontraron un arsenal

El joven de 19 años había repetido varias veces que iba a "matar a todos" en la escuela técnica a la que va. Ocurrió en Río Negro.



Según informó el diario La Mañana de Cipolletti, el joven es un alumno regular del Centro de Educación Técnica (CET) número 5 de Cinco Saltos.



Una de las pruebas con la que contaron para que la denuncia trascienda y se allane la vivienda del joven, fue una foto en la que el acusado aparece ostentando una gran cantidad y variedad de armas. Incluso sostiene un cuchillo con la boca.



Durante el allanamiento, en una chacra de esa ciudad, el personal de la Comisaría 7° y de Criminalística dio con dos escopetas, dos rifles, un revólver calibre 32, una pistola calibre 40 con dos cargadores, un arma de fuego de fabricación casera, dos aires comprimidos con mira telescópica y gran cantidad de municiones de distintos calibres.



Pero esto no fue todo, el arsenal de completaba con varias armas blancas: una lanza, una katana, dos cuchillos tipo carnicero y uno de caza.



Si bien el joven no quedó detenido, se le formularán cargos. En cuanto a las armas se espera que se identifique su origen y si su tenencia es legal.

La prensa local remarcó que no hay constancia de que el chico padeciera problemas psiquiátricos.