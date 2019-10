Dos cordobeses sospechados de amenazar con balacera por el estreno de "Guasón"

La causa, que está a cargo del fiscal federal de Córdoba Gustavo Vidal Lascano, comenzó por una denuncia que realizó el FBI a la Cancillería argentina.



Este jueves, y tras detectarse el domicilio de los jóvenes sospechados, ambos mayores de edad, se allanó el lugar y se secuestraron computadoras, pen drives, celulares y memorias, que serán peritadas para establecer la responsabilidad de los hermanos en el hecho.



El jefe de la Brigada Antiterrorista de Córdoba, Guillermo Brunas, confirmó este viernes el allanamiento realizado en la vivienda de los jóvenes, que serían oriundos del interior de la provincia y que están siendo investigados por las amenazas.



"Hay que recordar que en 2012, en el estreno de la película Batman, se produjo una masacre conocida como Aurora donde murieron 12 personas. Y en ese momento el detenido dijo que se identificó con el personaje de Joker, el Guasón. Y por eso las autoridades del FBI solicitaron la colaboración para llevar adelante la causa", comentó Brunas en diálogo con el canal de noticias TN.



En tanto, también este viernes y en declaraciones a Cadena 3, el fiscal federal Vidal Lascano confirmó que en la causa los dos jóvenes -Gonzalo, de 23 años, y Leandro, de 26- fueron identificados pero por el momento no están detenidos.



"Hubo una investigación del FBI por amenazas o advertencias terroristas, de que el día del estreno en una sala de California se iba a registrar una matanza. El origen de estas amenazas venía de Argentina", comentó el fiscal, quien agregó que fue el FBI quien determinó que las amenazas se hicieron en un sitio de internet de Estados Unidos desde Córdoba.



"No podíamos de ninguna manera soslayar esta comunicación y ordenamos medidas. Aparentemente no se trataría de un hecho terrorista. Esta travesura puede tener consecuencias en un país donde está psicotizado con este tipo de masacres", relató el fiscal.



Por el momento, los hermanos, que serían oriundos de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, están siendo investigados por el delito de intimidación pública.



Según trascendió, uno de los hermanos se dedica a diseñar sitios online, mientras que el otro trabaja de preceptor en un colegio secundario.

