Estafas con préstamos "gota a gota": Hubo allanamientos en Entre Ríos

Una banda sospechada de otorgar préstamos mediante el sistema "gota a gota" y que usaba locales de venta de muebles como fachada para lavar dinero producto del tráfico de drogas fue desarticulada tras 50 allanamientos realizados en Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires.Según se informó, tras los operativos realizados en las últimas horas, se logró detener a 69 personas y otras 26 se encuentran afectadas a la causa judicial.Además de las detenciones se secuestraron 1.700.000 pesos argentinos; 1.000.000 de pesos colombianos; 8.600 dólares; 540 mil bolívares; 19 mil pesos chilenos; 36 mil guaraníes; pesos mexicanos y monedas sirias, y también dos armas; 12 vehículos y 65 motos; 111 celulares y 60 gramos de cocaína."Esto contempla un sistema de micro lavado de activos proveniente del narcotráfico. A través de la modalidad "gota a gota" blanqueaban el dinero y utilizaban mueblerías como fachada. Las tasas de los préstamos a veces quintuplicaban las del mercado", explicó este viernes en conferencia de prensa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.Y agregó: "Esta es una modalidad que se encuadra como asociación ilícita y extorsión. En algunos casos, si las víctimas no pagaban intentaban sumarlas a la banda extorsionándolas. Las personas involucradas serán expulsadas y no podrán volver a ingresar nunca más a nuestro país".La investigación fue llevada a cabo por efectivos del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, que lograron individualizar a todos los involucrados en la red narcocriminal de origen colombiana.Para los investigadores, la banda otorgaba micro préstamos en efectivo a personas de bajos recursos que no reúnen los requisitos para acceder a un préstamo legal con el objetivo de blanquear el dinero proveniente de la venta de drogas.La organización tenía una estructura piramidal compuesta por un cabecilla que hacía las veces de inversor y contaba con el capital destinado a los préstamos.En un segundo escalafón, según se informó, estaban los encargados de los locales que se ocupaban de recaudar el dinero y controlar a los cobradores.Un escalón más abajo, estaban los liquidadores que negociaban los préstamos y, por último, los cobradores que constituían la cara visible de la organización al tratar directamente con los damnificados.Interviene en la causa el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá a cargo del juez Martín Vega, quien ordenó los allanamientos en los domicilios y galpones de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes.