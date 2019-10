Había metanfetamina y éxtasis en el bolso y la ropa de ex Jefe de la Federal

El bolso que llevaba el ex jefe de la Policía Federal delegación Santa Fe, Mariano Valdés, por el que aparentemente discutió con otras personas y fue baleado, tenía restos de metanfetamina. Lo determinó una pericia solicitada por la Fiscalía a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La causa será remitida a la Justicia Federal. El comisario se encuentra imputado y detenido junto al subcomisario Higinio Bellaggio, por realizar maniobras para que no se conozca el motivo del intercambio de disparos.



Según informaron desde Fiscalía, el bolso tenía restos de metanfetamina. En tanto, la ropa secuestrada del comisario en los allanamientos hechos el día de la detención de Valdés tenía restos de éxtasis.



Para la pericia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se utilizó la misma máquina que se utiliza en los aeropuertos.



El comisario Valdés fue baleado el pasado 9 de septiembre en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Villa Constitución. Sufrió heridas de arma de fuego en la ingle derecha (se disparó accidentalmente él) y otra en su brazo derecho. Se desconoce por el momento quién le tiró, pero se presume por parte de la Fiscalía que fue a partir de una discusión por lo que había adentro del bolso que estaba en el interior del Ford Focus.



El comisario Valdés y el subcomisario Higinio Bellaggio, ambos de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, fueron detenidos por una causa paralela a la balacera. Puntualmente, por realizar maniobras para que no se pueda conocer el motivo de la discusión y del intercambio de disparos. La jueza penal de primera instancia Marisol Usandizaga dictó para ambos prisión preventiva efectiva por 90 días.



Matías Edery, uno de los fiscales de la investigación, había mencionado que una de las hipótesis de la balacera es que las personas que discutieron y balearon a Valdés eran otros policías que se desplazaban en una camioneta. "Podemos decir que había mucho interés en sacar el bolso del lugar", aseveró el día después de la audiencia imputativa que se realizó en Villa Constitución. (Rosario 3)