Para el hombre golpeado por policías "las consecuencias sociales son nefastas"

Acusan a policías de golpear a un hombre porque pensaron que abusaba de un niño

Un hombre fue golpeado por un grupo de policías que pensaron que se encontraba en una situación de abuso sexual de un niño, dentro de su vivienda en Paraná. Según las medidas de prueba adoptadas en la causa, el hombre era inocente. El episodio sucedió el lunes en una vivienda de calle Gutiérrez.Al respecto, el abogado Franco Azziani Cánepa, quien representa al afectado por esta situación, relató aque su defendido "fue denunciado de manera anónima por un vecino o vecina de su barrio, por una supuesta situación familiar que podría haber derivado en un caso de abuso, cosa que no ha ocurrido absolutamente para nada. Esto derivó para mi defendido en una detención violenta. Luego se pudo cotejar que todo había sido una confusión, por lo que fue puesto en libertad 24 horas después sin ningún tipo de imputación ni restricción"."Él estaba golpeado y nosotros dejamos constancia de los golpes que recibió. Estamos analizando formular una denuncia por apremios ilegales contra los funcionarios implicados", explicó el letrado, quien dio cuenta de que la zona del cuerpo más afectada fue el rostro por lo que fue atendido en el hospital San Martín.Aseveró que el mismo podría identificar a los policías porque "él les abrió la puerta y les permitió el ingreso de manera voluntaria, por lo que no se puede hablar nunca de una resistencia a la autoridad"."Lo golpearon en la casa. Estuvo 24 horas detenido sin haber realizado ninguna conducta que se pueda encuadrar en un tipo penal", recalcó el abogado.Tras esbozar que "los involucrados serían cuatro", ratificó que "estamos analizando formular una denuncia formal. Estamos en condiciones de hacerlo. Estamos en una situación delicada y analizaremos los puntos necesarios para esclarecer esto".Azziani Cánepa aseveró que "de la conducta de mi defendido no se pudo presumir ningún acto delictivo. Es un trabajador, pero hay que imaginarse lo que esto implica. Esta persona fue detenida a raíz de un llamado, pero en los hechos concretos no pasó nada. Fue expuesto a esta situación mediática que no es grata para nadie".