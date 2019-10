Destrozaron un vidrio y se alzaron con $20.000 de una rotisería

Durante la madrugada de este viernes robaron en la rotisería que gira bajo la razón social "Granja Americana", ubicada sobre Avenida de Las Américas y José Rodó, en Paraná. Los malvivientes destrozaron una ventana que no tenía rejas y se alzaron con $20.000."Somos una familia que laburamos toda la vida, estamos hace muchos años en el barrio y te entristece por cómo está todo hoy en día", lamentó a, Santiago, uno de los propietarios del comercio."Ingresaron por un vidrio de la ventana que no tenía rejas, la rompieron con un candado que está adentro, y el piso está lleno de latas de empanadas.. Revolvieron todo, abrieron los cajones y dieron vuelta todo", explicó el comerciante.De acuerdo a lo que comentó, los ladrones se alzaron con "entre 15 y 20 mil pesos en efectivo". "Hicieron desastre porque quisieron llevarse unas empanadas y tartas pero terminaron dejándolas tiradas en el piso", agregó al respecto.En la oportunidad, estimó que los ladrones fueron más de uno. "Los sujetos, para abrir la ventana, alguien tuvo que habérselas sostenido porque si no se hubiesen cortado", comentó."Lamentablemente, nos conformamos con que era la primera vez que nos pasa. Hace siete años que estamos y nunca nos había pasado algo así, los vecinos nos conocen y saben que somos una familia laburadora", refirió Santiago al dar cuenta que "la zona es muy transitada y la policía suele patrullar".