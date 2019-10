Vecinos reclaman por un puesto policial: Lo sacaron y hubo tres entraderas

Foto 1/2 Foto 2/2 El multiespacios que sufrió un robo

Para los vecinos del sector este de la ciudad el tema vinculante es la seguridad; después de sufrir infinidades de robos lograron un puesto policial en la zona y la inauguración de la comisaría 10ª. Lamentablemente, son víctimas constantes de delitos y ayer denunciaron que levantaron el puesto policial y que la zona quedó liberada, ya que se produjeron un total de tres entraderas: asaltos ocurridos al ingreso de las familias a sus hogares. Hay malestar y preocupación.



"Es mucho el enojo de los vecinos, nos sacaron un puesto que se consiguió después de sufrir una serie de robos hace unos años y, en una semana, hubo tres entraderas. Seguramente esto es solo el comienzo", dijo Valeria, una vecina de avenida Salto Uruguayo.



Contaron, además, que aprovechando la ausencia de vecinos, los malvivientes también ingresaron a diferentes casas en la zona de Salto Uruguayo, Che Guevara y 6 de Caballería. "Todo esto desde que levantaron el puesto que había en Antonio de Luque y Che Guevara, ese puesto era muy valioso. El policía tenía comunicación permanente y estábamos un poco más cuidados", dijo Franco, otro vecino del sector.



"Lo levantaron, y comenzaron los ingresos, los vecinos preguntaron en la Jefatura, pero lamentablemente no hay respuesta, eso es errarle en la gestión de seguridad de este nuevo jefe", opinó.



Aseguran que es una zona "caliente" y que la reciente inauguración de la comisaría no es suficiente, "está lejos, a más de 10 cuadras, y no alcanza".



Los vecinos piden la intervención del nuevo jefe y la restitución del efectivo al control policial. "No queremos lamentar víctimas es muy feo vivir con miedo y en esta situación le pedimos al jefe, al intendente, a quien sea, que por favor haga algo", manifestaron.



