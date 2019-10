Cansados de la inseguridad, quemaron cubiertas frente a una Comisaría

Crédito: Máxima on line

Los vecinos de los 348, 140 y 338 Viviendas de la ciudad de Gualeguaychú, se concentraron frente a la Comisaría Sexta par a reclamar seguridad, debido a los hechos delictivos que se vienen registrando en la zona.Por momentos se vivió un clima de tensión, cuando plantearon de cortar calle Urquiza hasta que la fiscal que liberó a una persona apuntada por ser responsable de muchos de estos ilícitos quedó liberado un rato después de haber sido detenido.Según relató la persona que convocó a la marcha, tanto este individuo como su pareja lo amenazaron por haber realizado la denuncia, lo que generó el nerviosismo del vecindario.Hasta el lugar llegó el comisario César Primo, subjefe de la Policía de Gualeguaychú.De manera acalorada plantearon los problemas que generan algunos "personajes" que según ellos gozan de libertad para realizar sus actos delictivos.El subjefe esbozó un nuevo esquema de prevención del delito, con más unidades policiales y también multiplicando los efectivos.Luego se produjo un cruce de reproches desde los manifestantes hacia la Policía y también para la Justicia: "Estamos cansados de vivir encerrados porque algunos delincuentes conocidos por todos, hacen lo que quieren y se adueñan de lo que se les antoja" gritaban.En un momento dado algunos de los presentes comenzaron a quemar cubiertas exigiendo que se presentará la fiscal que había liberado rápidamente a quién apuntan como responsable de los delitos que se producen.El comisario Primo intentó calmar los ánimos prometiendo intenso patrullaje y próxima reunión con autoridades judiciales, publicaTambién se informó que se colocaría botón antipánico a las personas que denunciaron al "detenido liberado"."Esto no da para más, estamos cansados que algunos delincuentes se adueñen de la paz del barrio por lo que nos están obligando a realizar justicia por mano propia si es que no intervienen en este lugar", manifestó Carlos vecino del lugar."Pareciera que no alcanzó con la muerte de Lucas Bentancourt por lo que están esperando que ocurra otra tragedia. Aquí tanto los funcionarios como la justicia están ausentes de la problemática que se vive", explicó"Estamos cansados de las mentiras que nos vienen realizando. Acá se cuidan a los delincuentes utilizando recursos que pagamos los vecinos", recalcaron.