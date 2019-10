Estaba con su beba de un mes en brazos y la atacaron con un cuchillo

Una joven con su beba de un mes en sus brazos fue atacada por su ex pareja este jueves en un galpón que ocupan familias en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona noroeste de Rosario.



El hecho de violencia de género fue advertido por los vecinos de Bouchard y Suárez (paralela a la ruta 34) cuando escucharon los gritos y pedidos de auxilio de Rocío, la víctima.



Según las primeras informaciones, el agresor es la ex pareja de la mujer de 30 años y tenía una prohibición de acercarse a ella por denuncias anteriores.



El hombre la atacó con un cuchillo dentro del ex galpón del ferrocarril y le generó lesiones en el hombro y en la zona abdominal.



La beba no sufrió heridas y quedó en custodia de unos vecinos, primero, y de la familia de la madre, después.



Rubén, un vecino y testigo de lo ocurrido, contó a El Tres: "Sentimos los gritos y nos asomamos para ver qué le había pasado a Rocío. Vimos que tenía a su beba en los brazos".



El vecino dijo que llamaron al 911 y que pudieron ver "unos cortes con un cuchillo" en el cuerpo de la madre; en el hombro y en el estómago.



"Nos trajimos a la nena para acá, que tiene un mes, pero ya se la entregamos a la hermana de ella", dijo Rubén. El vecino afirmó que la joven fue llevada a la comisaría décima para constatar las lesiones. "Estaba conciente pero asustada", comentó.



El agresor estaba identificado y habría sido detenido por personal policial minutos más tarde de lo ocurrido. (Rosario 3)