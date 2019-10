Agresión a Varisco: Domiciliaria para un imputado y dos quedan en libertad

Domiciliaria y restricciones

El argumento de la jueza

Pedido de testigos

Se realizó este mediodía la audiencia de prisión preventiva para los tres detenidos por la agresión que sufriera el pasado martes, el intendente de la capital entrerriana, Sergio Varisco y por la que sufrió serias heridas que demandaron su internación.El fiscal Álvaro Piérola pidió la prisión preventiva para los tres acusados de la agresión al intendente Varisco, por el riesgo de entorpecimiento de la investigación.Al dialogar con Elonce, el fiscal Piérola explicó que "la magistrada ha considerado que Musuruana debe cumplir con arresto domiciliaria, y es quien se lo puede ver en el video con una actitud más, no ingresar a la Municipalidad y tampoco acercarse a ningún testigo presentado o por presentarse", explicó y agregó que "y la implicancia que tiene la manera de peticionar a las autoridades, que en este caso configuran un delito de coacciones agravadas", afirmó.Por otra parte, el fiscal resaltó que ", muestra la participación de los imputados, pero en este caso, quedará para la instancia del debate y por eso hemos calificado el hecho con la violencia y las amenazas con el objetivo de obtener un beneficio, un contrato o lo que fuere", concluyó Piérola."El contexto de la filmación, me permite diferenciar la actitud de uno de los imputados, donde se puede ver que laMarina Barbagelata y aclaró que se refería a la actitud de la mujer y no a la del joven.Por otra parte, la magistrada mencionó que en una de las filmaciones, "se ve al señor Godoy que está parado,Al respecto, explicó que "estas circunstancias delinean el hecho en su materialidad y la autoría de los hechos propios, me hace que tenga una idea totalmente diferenciada de cuáles son las medidas cautelares que se le impongan a cada uno de los imputados", remarcó la jueza."Respecto dey agregó que "es importante darle tranquilidad a las personas que se presenten a declarar como testigos", aclaró."Este hecho es grave y fue visto por muchas personas. La Fiscalía en calle Santa Fe, casi Laprida, es receptiva a todos los testigos que hayan podido observar algo. Arrímense, demostremos que ganamos la pulseada contra la violencia, no debemos ser cómplices de este accionar", resaltó el abogado Miguel Cullen a Elonce."Hay muchos que deben tener fotos y filmaciones. Pueden ir a la Fiscalía o acercarse a los estudios del doctor Pagliotto o al mío para aportar los datos. Que la gente declare sin miedo, pero sumen los datos, demostremos que somos una sociedad madura", instó el letrado.AMPLIAREMOS