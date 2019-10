Robo y amenazas: "Tranquilo, y no se te ocurra denunciarnos, porque te matamos"

Este jueves, antes de las 6, en una vivienda ubicada en la manzana 5 del costero distrito de Alto Verde, cuatro hombres armados ingresaron violentamente a la habitación de un joven de 22 años. Uno de ellos le apoyó el caño de un arma en la cabeza, y le dijo: "Vos tranquilo, no se te ocurra denunciarnos, porque te matamos".

La víctima sin ninguna otra opción que esperar que pasen los minutos y rogarle a Dios que no le peguen un tiro en la cabeza, tras reconocer a uno de los delincuentes por el apodo de "Cacao", aguardo a que estos escapen. Cuando los maleantes se fueron constató que le habían robado un televisor y dos teléfonos celulares, y acudió a la Comisaría 24ª para denunciar.



A la vivienda llegaron efectivos de la zona y se comunicaron con la guardia del Cuerpo Guardia de Infantería ubicado en la manzana 2 y personal de Prefectura Naval, que patrullaron el sector, aunque no hubo detenidos relacionados con el caso.

Informaron la novedad a la jefatura de la Unidad Regional I La Capital y estos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la realización de los peritajes criminalísticos en la vivienda de la víctima. Fuente: (Unosantafe).-