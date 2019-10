Se hacen pasar por una plataforma de pago online y roban datos a usuarios

Ciberdelincuentes detrás de una nueva campaña de phishing (como se llama a las estafas con suplantación de identidad) se hacen pasar por Mercado Pago y engañan a los usuarios para robarles información de sus tarjetas de crédito o de débito asociadas a la plataforma de pagos online, advirtió hoy un laboratorio de ciberseguridad.El truco comienza con la llegada de un correo electrónico en el que, con carácter urgente, se le notifica a la víctima que su cuenta en Mercado Pago fue suspendida, describe un artículo publicado este martes por la firma eslovaca ESET, que si bien no menciona el nombre de la plataforma online, ésta se desprende de las capturas de pantalla de los mails.El correo utiliza la imagen (el isologotipo) de la marca pero, si se observa la dirección del mail del remitente, puede corroborarse que se trata de un correo falso dado que el dominio utilizado es diferente al legítimo.Además, el correo no está dirigido con nombre y apellido al usuario de Mercado Pago, sino que replica en el asunto la dirección de correo del destinatario.Pese a este detalle, esta estafa es viable porque "casi la mitad de los internautas sigue sin saber exactamente qué es el phishing, lo que los deja expuestos a ser víctimas de este tipo de engaños", analizó el investigador que firma el artículo, Luis Lubeck.Si la víctima interpreta que el correo es legítimo y cliquea el enlace, se le redirecciona a un sitio cuya estética es una copia de Mercado Pago, en el que le solicitan el ingreso de usuario y contraseña."Hasta ese momento los datos no tienen ningún tipo de validación en línea por parte del servidor, hasta el siguiente paso donde se solicita ingresar todos los datos personales, incluyendo la información completa de la tarjeta de crédito o débito asociada al servicio de pagos online", describe. Fuente: (Télam).-