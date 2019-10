Seguirá con prisión preventiva el acusado de asesinar a docente en Concordia

Vale recordar que el 9 de agosto pasado se habían dispuesto 45 días de prisión preventiva para Rafael Soto, acusado de asesinar a la profesora Lilian Noemí Godoy de 46 años, y provocar graves lesiones a su pequeña hija de 4 años. El fiscal adelantó que en el juicio va a pedir la pena de prisión perpetua para Soto.En este sentido, el fiscal de la causa Fabio Zabaleta, dijo que "se prorrogó la prisión preventiva por 90 días, con la misma modalidad de cumplimiento, es decir que será alojado en la unidad penal, el motivo de la prorroga es porque aún restan importantes pericias, para avanzar en la investigación".Asimismo, Zabaleta detalló a El Sol que "las pericias que se están realizando son todos los rastros y elementos que se levantaron en el lugar del hecho, y se levantaron sobre el cuerpo de la víctima y del cuerpo del imputado también" y señaló que "esas pericias nos va a situar en forma objetiva al imputado en el lugar del hecho".Respecto de la audiencia para fijar la elevación a juicio, el fiscal dijo que "hay que tener paciencia, las pericias de este tipo que son genéticas llevan su tiempo por lo que le demanda al laboratorio" y especuló con que "este año no creo que se eleve a juicio, porque lo que nos está faltando es que declare en Cámara Gesell la menor, pero nosotros no hemos apurado eso porque no hay necesidad de que declare hasta que se recupere bien", tras lo que adelantó que "voy a pedir la perpetua como condena porque es lo que le cabe".