Agresión al Intendente: Dos de los detenidos se abstuvieron de declarar

Vanina Julieta Gauna, Claudio Javier Godoy y Juan Ignacio Musuruana se encuentran alojados en la Alcaidía de Tribunales por la grave agresión que sufrió este martes el intendente de Paraná, Sergio Varisco, producto de lo cual sufrió una fractura de cadera y se encuentra internado en la Clínica Modelo a la espera de ser intervenido quirúrgicamente.En horas de la tarde de este miércoles, se realizó la audiencia de declaración de imputado y se espera para mañana jueves la audiencia de medidas de coerción.: "Estoy arrepentido del tema este, pero es así"; en tanto que Musuruana, quien está sindicado como el autor de la agresión a Varisco afirmó que "nadie golpeó a nadie. No hice nada". Ante la pregunta de este medio si estaba arrepentido por lo ocurrido, respondió: "De qué, si no hice nada".En la audiencia de imputación, tanto Musuruana como Godoy se abstuvieron de declarar por consejos de sus abogados defensores. En tanto que Gauna sí prestó declaración., Jorge Sueldo, abogado de Musuruana, explicó que se describieron las conductas que llevaron adelante y las pruebas que hay en su contra."Por consejo de su defensa particular, Gauna hizo uso de su defensa y los otros dos imputados se abstuvieron de declarar".El letrado confirmó que los tres imputados seguirán en alcaidía a la espera de la realización de la audiencia de mañana, donde se espera que la Fiscalía solicite la prisión preventiva.En representación del Intendente, los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Cullen se constituyeron como querellantes.