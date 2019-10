"Cerrado por robo": Desvalijaron una peluquería y no pudieron trabajar

Lo que robaron

durante la madrugada de este miércoles. Al no poder desarrollar su trabajo, la responsable del local decidió no abrir sus puertas y en el ingreso se advertía un cartel en el que se leía:"A las 9hs intervenimos en un hecho registrado en la intersección de calles Malvinas y Córdoba, donde funciona una peluquería. Al arribar la propietaria del local para abrir las puertas y comenzar su jornada laboral, se percató que desconocidos, durante la madrugada,", comunicó ael jefe de la comisaría octava, Julián Bevilacqua.Al enumerar los elementos sustraídos, el comisario se refirió a "planchas, secadores de pelo, tijeras y todo lo relacionado al rubro".En detalle, se trata de planchas Babyliss Pro, planchita de alisado para el pelo Óptima 3000 Babyliss, U Style Straight para ondular, plancha Babyliss Nano Titanium digital, bucleadora, secador rojo Babyliss Ferrari, maquida de cortar pelo, tijeras, bucleadoras, secador Elchim.Los interesados en aportar datos pueden comunicarse al"El lugar de ingreso fue a través de la puerta que da a un patio, la que fue forzada. Y se estima que treparon por alguno de los tapiales que circunda el lugar", comentó el funcionario policial, al tiempo que acotó: "Es una zona céntrica por la que no circula tanta gente".En el hecho intervinieron personal de Criminalísticas y efectivos de Robos y Hurtos.