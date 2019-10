Familiares de hombre muerto a puñaladas rechazan el abreviado para el asesino

Policiales Exigieron Justicia por el crimen de un hombre asesinado a puñaladas

Alejandro Díaz, alias "Cabeza", de 38 años, falleció el lunes 24 de junio en el Hospital San Martín de Paraná. Fue tras dos días de agonía luego de haber sido apuñalado en una violenta discusión registrada ese sábado en calle Montiel y Luis Palma, en barrio Padre Kolbe.A más de tres meses del crimen, sus familiares exigieron Justicia frente a los Tribunales de Paraná. Es que este miércoles se realizaba la remisión de la causa a juicio ante el juez de Garantías, Dr. Ricardo Bonazzola.Según pudo saber, el fiscal Ignacio Aramberry iba a solicitar la resolución de la causa caratulada como Homicidio Simple, a través de un juicio abreviado que le permitiría al único imputado Miguel González acordar una pena de hasta ocho años de cárcel."El fiscal ofreció un acuerdo en juicio abreviado por ocho años y justificar la muerte de mi hermano diciendo que él era hipertenso, siendo que el asesino le asestó tres puñaladas en la yugular", sentenció a, Daniela Díaz, hermana de la víctima."El fiscal dice que fue una sola puñalada, y mi hermano tenía más 11: le cortó la yugular de tres puntazos, además de varias puñaladas en el pecho, debajo de la muela y en sus manos, porque lo atacaron de atrás", detalló."La Justicia no debería justificar una muerte por una reducción de pena", remarcó la mujer, al tiempo que recalcó: "Quiero que el asesino reciba perpetua porque mató a una persona".Y en ese sentido, comparó: "Nahir Galarza, que es joven, mató y ya está presa, siendo que hay varios asesinos en Paraná que no están presos y andan como si nada a la espera del juicio"."Si yo tomo justicia por mano propia a mí no me van a dar los mismos beneficios que al asesino de mi hermano", reprochó Díaz. "Es una vergüenza la Justicia", se quejó."Pedimos justicia porque Miguel González hace tres meses que mató a mi hermano y anda por la calle, intimidándonos, se burla.. llegó a Tribunales riéndose y mi mamá entré en una crisis de nervios.. Él como si nada, como si no le hubiera quitado la vida a nadie, como si eso fuera común para él", apuntó la hermana de la víctima."Cuando mi hermano despertó alcanzó a decir `me quisieron matar, me traicionaron´ porque ellos eran de tomar juntos, eran conocidos. Y lo nombró a Miguel González", recalcó la hermana de la víctima."Tres personas lo identificaron en una rueda de reconocimiento. Pero a los días del crimen, ya estaba en la casa con una supuesta pulsera", denunció.