Le robaron la bicicleta con la que llevaba a su hijo con autismo a la escuela

Una joven madre de 29 años, que vive junto a su esposo y tres hijos en el barrio Francisco Ramírez de Gualeguaychú, denunció a un vecino de haber sido quien le sustrajo un triciclo y dos bicicletas que tenía la familia, y que una de ellas era vital para el traslado de la mujer hasta la escuela especial a la que asiste su hijo con autismo.



Primero fue un triciclo, que era del menor de la familia, pero como se trataba de un triciclo viejo no se le prestó mucha importancia y se dejó pasar el robo. Pero lo de hoy fue distinto. La familia tiene una pollería en la casa y por la actividad comercial, dentro de la rutina, se sacan temprano las bicicletas al patio delantero y se las ata, para dar lugar al paso de la clientela.



"Alrededor de las 8.30 mi marido sacó las bicicletas, las ató, entró a despertarme y cuando salió ya no estaban", relató la mujer, que tras el episodio no se quedó callada. Reunió información y con eso fue a la Policía a denunciar al sospechoso, que casualmente es un vecino con posibles problemas de consumo.



Al poco tiempo se pudo recupera la bicicleta de menor rodado, tirada en un descampado cercano a la casa del sospechoso, pero la otra y más importante aún no ha sido hallada. "Nosotros nos levantamos todos los días a trabajar en mi casa para que a los nenes no les falte nada y para pagar las terapias de mi hijo, y ahora estoy encerrada como si yo hice algo malo", comentó indignada la mujer que teme por algún tipo de represalia que pueda tener el sujeto sospechado hacia ella, su esposo o alguno de los hijos.



Hasta ahora no hubo allanamientos ni diligencia judicial al respecto, todo lo que se ha logrado ha sido a través de los rumores del barrio, que en muchos casos son los que hay que escuchar para avanzar rápido en una investigación. (El Día)