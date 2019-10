Violento asalto a empresario: El dato con el que contaban los ladrones

Policiales Encapuchados asaltaron a un empresario y se alzaron con dinero y joyas

, los que ingresaron este martes a la casa quinta ubicada detrás del Seminario Arquidiocesano, cerca de avenida Circunvalación.El hombre de 68 años, propietario de una reconocida cadena de farmacias, fue reducido, golpeado y maniatado. Los asaltantes se llevaron una cifra en pesos, también joyas y alhajas.: "Alrededor de las 8.30 de la mañana de este martes se recibió un llamado al 911 que daba cuenta de un ilícito consumado en un domicilio de calle Fraternidad, a la altura del Seminario".Y continuó: "El dueño de la finca nos manifestó que alrededor de las 7.15 y 7.30 de la mañana, cuando la ama de llaves se disponía a ingresar, la redujeron tres masculinos, a ella y a su concubina, para luego dirigirse a la habitación en la que se encontraba él"., indicó.De acuerdo a lo que confirmó el comisario,, que él no tenía; revisaron el lugar y después sustrajeron algunos elementos".En la oportunidad, Gianotti comentó que "no tenemos preciso la cantidad de dinero robada porque el damnificado no brindó cuál fue la cantidad".Respecto de la cantidad de ladrones, el funcionario policial acotó que "ellos vieron a tres personas, pero desconocemos si en el interior del predio había más personas esperándolos".Consultado al comisario cómo continúa la investigación, éste comunicó que el domicilio del empresario no cuenta con sistema de cámaras de seguridad. "Se chequeará el perímetro externo y en cercanías", indicó en ese sentido.En el hecho tomó intervención personal policial de comisaría séptima, efectivos de Fotografía y Rastros de Criminalística y de Robos y Hurtos.