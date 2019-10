Extrajeron el proyectil de la pierna al remisero baleado por cuidacoches

Carlos Márquez, el remisero baleado por un trapito en la zona del casino de Gualeguaychú el pasado 8 de agosto, con firmó que lo "operaron el miércoles pasado y sacaron el proyectil calibre 32 que había quedado en la pierna. Tenía el hueso astillado donde entró la bala y eso me producía mucho dolor y molestia. No podía trabajar. Yo vivo de esto y en todo este tiempo, mi padre y mi hermano son los que me han ayudado para sostener a mi familia", acotó.



Consultado sobre el hecho de sangre, Márquez dijo a Radio Máxima: "Tengo entendido que el trapito que me agredió ya fue condenado a un año y creería que está todo terminado, de fiscalía no me han llamado y creo que no hay más nada por hacer. Quiero recuperarme y olvidar todo lo sucedido", finalizó.



El agresor del remisero fue detenido poco tiempo después de sucedido el hecho. Matías Moreno, de 36 años y oriundo de La Matanza, ya se había descartado del arma de fuego utilizada, pero los testimonios y pruebas tomadas en el lugar fueron suficientes para que se otorgara primero la prisión preventiva y en juicio abreviado se lo condenara a un año de prisión efectiva por el delito de "agresión con arma, lesiones leves doblemente calificadas en concurso con amenazas simples". Fue alojado en la Unidad Penal N°9 El Potrero.