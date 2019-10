Pedirán 25 años de prisión para el acusado de asesinar a joven en Gualeguaychú

Entre el 11 y 17 de diciembre la Justicia juzgará a Genaro Gutiérrez por el crimen de Lucas Bentancourt ocurrido en junio pasado, en el Barrio Francisco Ramírez de 348 Viviendas de la ciudad de Gualeguaychú.



La causa fue elevada a juicio oral y público por el juez de Garantías, Tobías Podestá. "Están definidas las fechas del plenario para la primera quincena de diciembre, del 11 a l 17, con un impasse en el fin de semana", confirmó el abogado querellante, Martín Britos.



El letrado representa a la familia de Lucas Bentancourt anticipó que pedirán una pena de 25 años para Gutiérrez por homicidio simple.



"Desde la familia están convencidos de la responsabilidad del imputado Genaro Gutiérrez y nuestra teoría es poder demostrar la intencionalidad que tuvo al cometer el hecho, que lejos de haber estado ajeno a su comprensión fue certeramente buscado con precisión", explicó Britos y agregó que "en la instancia de la Justicia, el doloroso fallecimiento de Lucas debe ser penado con el máximo posible de reclusión para el imputado".



Al ser consultado sobre el monto de pena que se presentará en el juicio oral, Martín Britos aclaró que "vamos a pedir los 25 años para la calificación de homicidio simple y vamos a pedir el máximo posible pautado dentro de la norma".



Britos no descartó pedir agravantes como premeditación, aunque, con cautela explicó al sitio R2820 que "será materia a probar en el plenario, nosotros creemos que no es aleatorio el lugar donde se cometió el crimen y la impunidad con la que creyó que actuaba a la hora de llevar adelante su acción homicida".



Sin embargo, el querellante valoró que "hay un contexto de consumo que rodeó la vida de Genaro Gutiérrez hasta ahora y consideramos que es un agravante porque ya tenía conocimientos de hechos delictivos. Además la misma ley establece que es un condicionante para la elevación de la pena. Es un criminal que ya participó en otros hechos similares y se encontraba cumpliendo una condena en suspenso".



En su única declaración ante la Justicia, el acusado expuso que "no se acordaba nada de lo que pasó". Es decir, nunca dijo por qué razón asesinó a la víctima.



"Entiendo que hay una responsabilidad que es lineal y será acreditada en el juicio. Eso me basta para entender la gravedad del acto, la muerte de un ser humano joven, más allá del motivo de su criminalidad. Gutiérrez es el responsable único y con una intensión suficiente por la que debe responde por el crimen", declaró Britos.



Finalmente, el abogado querellante destacó que seguramente el acusado llegue detenido al proceso. "Si bien los plazos de la prisión preventiva vencen antes, pero la conducta que el juez de Garantías Tobías Podestá ha desplegado permitiría entender que podría prorrogarse hasta el momento del plenario".