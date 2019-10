"Era lo único que tenía para ir a trabajar", lamentó el dueño de auto chocado

"Me arruinaron la vida", fue lo que expresó el dueño de un automóvil Fiat que resultó destrozado cuando fue impactado en la mañana del domingo en avenida Eva Perón de la ciudad de Concordia por un Renault 18 en el que viajaban tres personas.El choque se produjo pasadas las 6,45, mientras Gabriel Cafaro se preparaba para ir a trabajar en el parque Industrial."Me estaba por ir a trabajar, ellos venían en el Renault, no podían manejar, eran tres personas. Venían dos chicas y el que manejaba, que se encontraba en estado de ebriedad. Se fue directamente contra mi auto, lo levantó hasta la vereda, le pegó al árbol, derribó el cesto de basura que es de hierro, a mí me arruinó la vida porque era lo único que tenía para ir a trabajar", indicó Cafaro aSi algo le faltaba al choque, era que el automóvil Renault 18 no estaba a nombre de la persona que lo manejaba, "no sé quién es el titular ni siquiera es de ellos que son mayores de edad".Por último, Gabriel Cafaro manifestó sentirse desamparado ante tanta anormalidad: "No sé qué hacer alguien tiene que hacerse cargo a mí me destruyeron el auto, lo único que tenía, si me chocaba cuando subía es seguro que me arrancaba una pierna, estoy desamparado por todo el sistema", indicó.