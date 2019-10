Vecinos zona de barrio San Agustín denuncian reiterados hechos delictivos

Un arrebato ocurrió este sábado en la intersección de calles El Palenque y El Jaguel, en barrio San Agustín. Un delincuente le arrebató el celular a una mujer que estaba dentro de un auto estacionado.La víctima, contó aque "han pasado varios hechos delictivos y parece tierra de nadie. Estaba con la ventanilla baja mandando un mensaje. Alguien viene de atrás y me tironea. Pensando que era una broma lo agarré más fuerte al celular. Cuando me di cuenta de que no era nadie conocido me tiró más fuerte, me lo sacó y corrió hacia el barrio Las Flores"."El celular ya no sirve porque lo hicimos bloquear. Lo que más me duele es haber perdido las fotos de mis nietos", indicó.Comentó que "la anterior semana el auto de mi hijo estaba parado en el mismo lugar. Se bajó a la carnicería y le rompieron los dos vidrios de adelante. Le llevaron un portafolio con todas las herramientas de su trabajo. Le llevaron computadora, discos rígidos, prendrive y demás, porque se dedica a la electrónica"."Hicimos las denuncias pero la Policía no encuentra nada. Hasta saben quiénes son y no pueden hacer nada. Nosotros vivimos con miedo y tenemos que estar atentos a que no nos hagan daño. Hay quejas de muchos vecinios", manifestó.