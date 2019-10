Comenzó el juicio a dos hombres acusados de disparar por la espalda a otro

Un vecino llamado Gustavo Maldonado, volvía de pescar con dos acompañantes. El auto en el que circulaban se rompió, él bajó a empujarlo y recibió dos disparos de arma de fuego. Salvó su vida de milagro. El hecho ocurrió el 11 de junio de 2017 en calle ex Cortada 141 y Estado de Palestina, entre barrio Humito y Mosconi.En la jornada de este lunes comenzó el juicio oral y público. El fiscal Juan Malvasio, explicó aque "hay dos personas imputadas: Carlos Díaz y Maximiliano Benítez. Están acusados de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa. A criterio de la Fiscalía son los responsables de este hecho. Fueron las personas que dispararon contra la víctima, por su espalda"."La víctima, de 44 años, recibió un disparo certero en su espalda. Fue trasladado de manera urgente al Hospital San Martín y luego de curaciones y ser sometido a cirugía, pudo salvar su vida de milagro", relató.Asimismo, dijo que "en un primer momento la Fiscalía también lo acusó al señor Díaz de homicidio agravado por venganza transversal en virtud de que estaba en ese momento y actualmente también, en pareja con una hija de Maldonado. En virtud de una relación que no era buena entre víctima y victimario, ocurrió este lamentable hecho"."El arma no fue habida, pero encontramos en el lugar vainas servidas y pudimos acreditar que las lesiones fueron como consecuencia de disparos. El disparo fue a una distancia no mayor a 2 metros. Fue con claras intenciones de darle muerte", agregó.Indicó también que "uno de los imputados, Benítez, se encuentra en libertad en virtud de que a lo largo de la investigación penal preparatoria se pudo acreditar de que no iba a entorpecer la investigación y tampoco se iba a fugar. No ocurrió así con el señor Díaz, quien se encuentra desde el mismo momento del hecho detenido, ahora con prisión domiciliaria"."Este martes habría una inspección judicial en el lugar del hecho y el miércoles los alegatos de clausura. Fiscalía pedirá una pena de cumplimiento efectivo para ambos", finalizó.