Disparó a vecinos y lo detuvieron: Agredidos se armaron con palos para buscarlo

Los enfrentamientos en la vecina localidad de Colonia Avellaneda parecen no tener fin y tras los episodios de la semana pasada, este domingo por la tarde, una gresca generalizada estuvo a punto de estallar tras una agresión con arma de fuego.Según dio cuenta el personal policial de la comisaría de esa localidad, los uniformados debieron intervenir ante un desorden generalizado que estaba aconteciendo en la zona de las calles Moreno y Ramírez.En el lugar, los efectivos se entrevistaron con tres sujetos de 16, 20 y 23 años de edad, que estaban muy ofuscados y nerviosos, ya que manifestaron que un hombre de 34 años de edad, y otras dos personas, les había efectuado disparos con una "tumbera" (arma de fabricación casera), pero que "milagrosamente" no había lesionado a nadie, según explicaron los jóvenes agredidos.Ante tal situación, los uniformados se dirigieron hacia la zona de calles Moreno y Güemes, donde en la vive uno de los sindicados, y procedieron a la aprehensión del hombre de 34 años, mientras que la familia del sujeto, intentó impedir y dificultó la detención y el trabajo de los policías. Tras los reiterados inconvenientes que Elonce reflejó la semana pasada y luego del nuevo episodio de violencia armada , la detención no logró calmar los ánimos en la zona, ya que familiares de los tres sujetos agredidos por el detenido, se reunieron en la plaza de Colonia Avellaneda, y armados con palos, estaban muy ofuscados y con intenciones de realizar justicia por mano propia, explicaron fuentes policiales.Por tal motivo y ante la gresca generalizada que estaba a punto de estallar, los uniformados solicitaron apoyo de otros móviles policiales con el objetivo de calmar los ánimos y establecer el orden en el lugar, lo que finalmente, ocurrió minutos después del traslado del detenido.Lo ocurrido fue informado a la fiscalía en turno, quien dispuso que el hombre aprehendido, sea trasladado hacia la Alcaidía de tribunales, por el supuesto delito de "Abuso de Armas".Además, se dispuso que la Dirección Criminalística le practicara el "dermotest" para establecer si había disparado un arma.En el lugar se realzaron las diligencias de rigor, secuestrándose un cartucho (vaina servida) calibre .16, y un taco concentrador.