Desvalijaron un jardín de infantes: Lo único que dejaron fue una pala

. El hecho se habría producido entre las 21hs del jueves, horario de cierre, y las 12hs del viernes, horario de apertura de la institución educativa. Se cree que los ladrones ingresaron previo arrancar el postigo de un ventanal de vidrio que da al frente del jardín maternal.Al respecto, Josefina Janin, la propietaria del Jardín Materno Infantil "Hakuna Matata", explicó a: "Me robaron todo en el jardín y lo lamento porque lo que hacemos, lo hacemos con tanto esfuerzo y tanto trabajo para nada. Porque, porque es mucho más fácil robar el esfuerzo de otro, ahora nos tocó a nosotros, se llevaron todo"."La verdad es que tengo una impotencia, porque trabajamos duro para que nada me falte y siempre falta algo", lamentó, al tiempo que reconoció: "Ya estoy muy cansada porque solo los que trabajamos todo el día con esfuerzo y esmero. Sabemos el cansancio que siente el cuerpo cuando llega la noche pero le seguimos dando duro trabajando dignamente para que nos roben todo y lo vendan por nada"."Me da", insistió.Finalmente Josefina, instó a la comunidad diciendo que "si alguien les ofrecemuy pintoresca que usaba para narrar cuentos, que en la misma decía, La andariega, en su frente, por favor no compren y me avisan", pidió encarecidamente Josefina.A renglón seguido agregó, irónicamente: