Tras el crimen de un vecino, denunciaron que Osvaldo Magnasco es "zona liberada"

"Zona liberada", denuncian vecinos

La respuesta de la Policía

Policiales Investigan la muerte de un hombre que habría sido hallado con las manos atadas

Vecinos de Osvaldo Magnasco, en Concordia se agolparon este viernes en la puerta del destacamento policial, para exigir que se esclarezca el crimen de José María Piana, hallado con las manos atadas hacia adelante con un cordón, además de cortes y golpes en distintas partes del cuerpo.En la oportunidad, también se quejaron porque esa sede policial solo permanece abierta algunas horas del día y que no cuenta con un patrullero de forma efectiva.Y en el mismo renglón acotó, que "para hacer exposiciones y denuncias hay un horario de 17 a 20 horas, pero pasa que muchas veces venimos y no hay nadie, entonces ahí tenemos que trasladarnos hasta Villa Zorraquin".Luego la mujer, señaló que a raíz de esta situación, el pueblo "se ha transformado en una zona netamente liberada, ya que justamente por el crecimiento hay mucha gente que no es de Magnasco, y hoy se han incrementado los robos y otros delitos"."Hoy tuvo que pasar este lamentable hecho para que nos escuchen, ya que tres meses atrás nos reunimos con los jefes policiales y nos prometieron muchas cosas que después, no solo no se cumplieron sino que la situación ha empeorado", sostuvo la mujer.Cerca de las 20 horas, se hace presente el jefe de Operaciones, comisario principal Sergio Cardona, quien excusó la falta del jefe departamental de Concordia, por encontrarse fuera de la ciudad.Tras escuchar los numerosos reclamos de los vecinos, reconoció ante los presentes que era "razonable" lo que pedían, y relación a la falta de personal, explicó: "Voy a gestionar para que este destacamento tenga un oficial de manera efectiva, y que el móvil se va a quedar en este lugar, pero reconozco que el problema es la falta de personal".Además, el funcionario policial consideró aceptable el pedido que les hicieron los vecinos para que periódicamente envié una comisión desde Concordia, para identificar a las personas y realizar ciertos operativos de prevenciones.