Balearon a una futbolista de la Selección en el cortejo fúnebre de su hermano

La jugadora había llegado a Tucumán desde Buenos Aires para despedir los restos de Sergio, de 17 años, quien falleció el miércoles en un accidente de tránsito en la autopista que une a San Miguel de Tucumán con Famaillá.Sin embargo, lo que nunca creyó la joven es que el dolor de despedir a un ser querido se transformaría en una verdadera pesadilla.Rocío, al igual que toda su familia, estuvo en medio de un enfrentamiento con efectivos policiales durante el cortejo fúnebre y fue herida."Rocchito", como le dicen sus amigos, quedó envuelta en ese episodio confuso, que esta vez nada tiene que ver con lo deportivo.El hecho sucedió durante la tarde del jueves en Independencia y Lincoln. La familia Correa, en una nota brindada al diario La Gaceta, de Tucumán, acusó a los agentes de exceso de poder, pero las versiones cruzadas no tardaron en llegar. Es que desde la fuerza aseguran que los enfrentamientos se registraron porque los acompañantes del fallecido protagonizaron incidentes."Era un acompañamiento grande y adelante iba un auto con parlantes, donde sonaba música", contó el padre de la deportista. "Cuando íbamos por la avenida Independencia y Constitución, ese auto se quedó sin nafta y bajamos algunos para tratar de sacarle combustible a otro vehículo y ponerle, pero ahí se acercó la Policía y nos pidió que avanzáramos", agregó.Según este relato, todo se complicó cuando intentaron empujar el auto para que arrancara y los uniformados comenzaron a hacer tiros al aire. "Les trataba de explicar lo que estaba pasando. Les hablaba con mucho respeto, pero una mujer policía me pegó con la cachiporra en el brazo", dijo Rocío.Aseguró además que en ese momento aparecieron unos 20 agentes y les dispararon a todos. "Corríamos y nos seguían haciendo disparos. Hubo por lo menos 15 heridos. A un tío mío le pegaron 25 tiros y a mí dos balazos", agregó."No teníamos intenciones de provocar nada. Sólo queríamos ir al cementerio a dejar a mi hermano Sergio", se lamentó Rocío, quien este viernes, junto a su mamá y a su papá, realizaron la denuncia en los Tribunales de la capital tucumana."Nosotros no hicimos ningún disparo. Todos los hicieron ellos", denunció a su vez Sergio, el padre, ante las versiones de que podría haberse tratado de un tiroteo cruzado, iniciado desde la familia del joven fallecido. "A mucha gente le han pegado. Mirá si le cortaba la carrera a mi hija", continuó el hombre, totalmente dolido por la situación.Del otro lado, la Policía, a través del comisario Manuel Sosa, dijo que "parte de los acompañantes se abalanzaron sobre una casa y su propietario pidió intervención al sentirse amenazado. Cuando los efectivos les pidieron que se retiraran, comenzaron a arrojar piedras. Por eso se los dispersó".Rocío Correa se convirtió a principios de año en la primera futbolista tucumana en firmar un contrato profesional. La deportista se inició en el fútbol desde muy chiquita en el club Libertad y a los 12 años pasó a San Martín, para a los 15 emigrar a Buenos Aires.La deportista no ha parado de crecer. Con 15 años jugó el Sudamericano Sub 20 en Brasil y pocos meses después fue a Venezuela con el Sub 17. El año pasado volvió a jugar para el Sub 20 en el Sudamericano de Ecuador y también participó de los Juegos Odesur, en Cochabamba.La delantera viene de ser parte de la Selección argentina Sub 19 que se quedó con el segundo puesto en la Zona Sur de la Liga de Desarrollo Conmebol."No puedo más", escribió Rocío en su cuenta de Twitter. La futbolista, a pesar de las heridas, viajó a Buenos Aires para sumarse nuevamente a San Lorenzo, de cara al duelo que su equipo disputará ante Gimnasia La Plata este sábado, desde las 15, en el Nuevo Gasómetro.Clarín.