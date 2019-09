Detuvieron a policías aeroportuarios tras el hallazgo de 255 kilos de cocaína

Tres agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fueron detenidos en las últimas horas acusados de encubrir la actividad de la banda narco que intentó enviar 255 kilos de cocaína a España.Los tres agentes, según informaron fuentes judiciales, están vinculados con el control de los scanner que operan en Ezeiza.No solo habrían evadido los controles el pasado martes cuando fueron detenidos diez "mulas" si no que también se sospecha por episodios anteriores.En total, por ahora son 16 los detenidos aunque la investigación avanza para dar con los líderes de la organización narco.La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), realizó un operativo en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini mediante el cual se incautó un total de 254.892 gramos de cocaína que iban a ser traficados a España. Al término de la jornada 13 personas fueron detenidas.A raíz de una denuncia anónima, la PSA inició en abril una investigación mediante la cual se pudo determinar la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y la partida de algunos de sus integrantes en el vuelo UX042 de la empresa Air Europa del 24 de septiembre, con destino a Madrid. Por estas razones, los oficiales de la fuerza que conduce Alejandro Itzcovich Griot montaron un operativo en las inmediaciones de la aeroestación cuyo resultado fue el decomiso de 142.639 gramos de clorhidrato de cocaína repartidos en seis valijas, 6.901 dólares, 67.605 pesos y el arresto de seis personas.De forma simultánea, en virtud de técnicas de entrevista se logró identificar a una pareja acompañada de su hijo menor de edad y durante los controles preventivos llevados a cabo en el patio de valijas sobre los equipajes despachados por bodega de los pasajeros próximos a embarcar dicho vuelo, personal policial observó a través de la máquina de rayos X la presencia de sustancia orgánica en sus tres maletas, por lo cual convocó la asistencia de un binomio cinotécnico cuyo can Ástor marcó como positivo la posibilidad de que fuera estupefaciente. Como resultado, secuestraron 64.813 gramos de cocaína, 2.300 dólares, 21.450 pesos y dos personas fueron aprehendidas.Paralelamente, en los mostradores de la mencionada empresa aerocomercial, personal de la AFIP-DGA que realizaba controles sobre los pasajeros que iban a egresar del país en aquel vuelo, revisaron tres valijas y una mochila de dos personas que manifestaron no tener mercadería para declarar. En su interior hallaron rectángulos envueltos en papel film que sometidos a reactivos dieron positivo para cocaína, siendo incautada la suma de 47.440 gramos de esa sustancia. Además decomisaron 2.500 dólares, 22.887 pesos y arrestaron a los dos pasajeros.Más tarde, oficiales de la PSA realizaron 10 allanamientos en distintos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros dos en la provincia de Neuquén, cuyo resultado fue la aprehensión de tres personas y el decomiso de nueve celulares, dos armas de fuego, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.En total fueron detenidos, en calidad de incomunicados, cuatro varones y nueve mujeres, todos argentinos y mayores de edad; y se secuestraron 254.892 gramos de clorhidrato de cocaína, 11.701 dólares, 111.942 pesos, dos pistolas, 32 municiones, 16 celulares, un CPU, tres pendrives, tres microSD y diversa información relevante, que quedaron a disposición del Juzgado Penal Económico Nº 2, a cargo de Pablo Yadarola, Secretaría de Pablo Stokfisz.