Reconoció que golpeó durante varias horas a su pareja y acordó pena condicional

Condenaron a 8 meses de prisión condicional a un violento en Gualeguaychú. "Me ca. . . la vida", fue lo que le dijo Silvio Damián Marrano a su pareja cuando ella ingresó al domicilio que compartían en avenida Artigas. A partir de allí comenzó a golpearla durante varias horas, hasta que la víctima finalmente pudo abandonar el hogar y pedir auxilio.



El miércoles por la mañana se realizó una audiencia en el Juzgado de Garantías de Ignacio Telenta en relación a una causa que se abrió el 16 de septiembre tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido víctima de violencia de género. El imputado era su pareja, un hombre de 47 años y sin antecedentes, que decidió someterse a un procedimiento abreviado.



Marrano fue acusado de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por violencia de género, y daño simple, por lo cual acordó una pena de 8 meses de prisión condicional, tras admitir su culpabilidad. Las partes renunciaron a los plazos de impugnación y la sentencia quedó firme.



La historia comenzó el 16 de septiembre pasado, cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando la víctima regresó al domicilio que compartía con Marrano en calle Artigas al 1800. Cuando ella ingresa a la casa, Marrano la tomó de los pelos y de las orejas con ambas manos, y comenzó a darle cachetadas mientras le decía: "te dije que no vinieras, quería estar solo, me cagaste la vida".



Cuando Marrano la suelta, la mujer toma su celular con intenciones de pedir auxilio, pero el hombre se lo quita, lo tira al suelo, lo pisa, le da varios golpes sobre una silla y lo rompe en dos partes. Luego se acercó nuevamente a la víctima y le pega un golpe de puño en la boca. Ella no se amedrentó con esa agresión y le quitó el teléfono al hombre. La víctima corrió hasta el baño, pero al querer cerrar la puerta él se lo impidió ejerciendo fuerza contra ella y golpeándola en la cabeza. Luego la tomó de los cabellos y la sacó del baño.



Después de unas horas el hombre se quedó dormido, vestido y con las llaves de la casa en el bolsillo de su pantalón, impidiéndole salir a la mujer. Cerca de las 13, Marrano la despertó nuevamente a los golpes, con una patada en la zona baja de la espalda. Así la hizo descender las escaleras, tomándola de los pelos, y la llevó hasta la puerta donde la empujó y arrojó algunas pertenencias de la mujer.



Tras esto la víctima se dirigió a la Policía y radicó una denuncia. La Justicia constató las lesiones y pocas horas después se emanó una orden de allanamiento y detención del agresor. Durante la requisa en la casa del sujeto -según informó la Policía- se hallaron siete envoltorios que en su interior contenía cocaína.



Marrano no tenía antecedentes y por ello pudo acordar una pena de prisión condicional, pero no deberá cometer delitos por cuatro años, porque en caso contrario cumplirá los ocho meses de prisión de manera efectiva, más el tiempo que se fije por el nuevo hecho. Este hombre se transformó en el condenado 19 en lo que va del 2019 por delitos de violencia de género, publica El Día.