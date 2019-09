Colonia Avellaneda: Denuncian a varias familias por reiterados hechos delictivos

Vecinos de Colonia Avellaneda se manifestaron frente a la Comisaría de esa localidad para pedir por seguridad, ante los reiterados hechos delictivos que ocurren en la zona.Yamina, explicó aque "hace tiempo que la familia Taborda nos vive robando, nos amenazan, nos tiran tiros, me tirotearon la casa, a mi hermana casi le matan el nene de dos años. Llevo testigos, me toman la denuncia pero me hicieron a mí una restricción de que no me puedo acercar a ellos pero soy yo la damnificada"."Estamos cansados, no sabemos qué hacer, no podemos venir a la Comisaría, ni ir al cajero, ni al dispensario ni nada. Mi mamá está en mi casa, con cáncer, postrada en una cama y tengo miedo de que vayan y le hagan algo, de que la prendan fuego. Ya hace como tres años que sufro estas amenazas", expresó.Asimismo, dijo que "otros integrantes de su familia le pegaron a mi hija cuando fue al kiosco. Llamé a la Policía, no hicieron nada. Ellos vienen de la Villa 351 de Paraná".Otra mujer, expresó que "entró la Policía a mi casa diciéndome que iba a hacer un allanamiento porque teníamos armas y resulta que son los Taborda y los Villalba los que andan armados. Nos tiran tiros, nos quieren prender fuego, desvalijaron una casa, a una nena le pegaron y nadie hace nada"."Se me intrusaron en mi casa, metieron un violador ahí, me dejaron en la calle. No se puede vivir así. Le robaron a todo el barrio y amenazan. Ellos vienen y te tiran a cualquier hora del día, siempre está lleno de criaturas pero no les importa nada", manifestó.