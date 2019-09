Acuerdan 16 años de prisión para sujeto que tuvo cautiva y encadenó a su pareja

Video: Sujeto que mantuvo cautiva a su mujer tendrá domiciliaria "para ver a sus hijos"

Admitió la culpa

El calvario de la mujer

Cómo escapó

Una mujer de 34 años y sus tres hijos,Dos días después, detuvieron a la pareja de la mujer: Juan Carlos Álvarez, de 34 años. El sujeto está acusado de un grave episodio de violencia de género, ya que durante esos 18 meses, el hombre mantuvo cautiva, dopada y hasta, atada con cadenas a su mujer, dio cuenta Elonce.El hombre acusado de secuestrar por un año a su pareja en Sauce Montrull, acordó este jueves en un juicio abreviado, la pena de 16 años de prisión efectiva. Juan Carlos Alvarez admitió la responsabilidad ante el Tribunal que lo iba a juzgar en las próximas horas. Si bien hubo varios intentos de cerrar laf.Así fue que este jueves el fiscal Zoff acordó con el nuevo defensor del acusado, Pablo Temón, la condena de 16 años de prisión, tras aceptar los delitos de Privación ilegítima de la libertad, coactiva por amenazas y agravado por el vínculo.De esta manera, Alvarez permanecerá con el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que el Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por Alejandro Cánepa, José María Chémez y Carolina Castagno, confirme el acuerdo de las partes, celebrado en la audiencia de esta jornada.De acuerdo a los datos a los que pudo acceder Elonce, la mujer permanecía prácticamente "esclavizada" por su pareja. Daiana, habría sido encadenada a la cama y en muchas ocasiones, era dopada con sicofármacos. Álvarez, tampoco le habría permitido el uso de celulares para evitar que pudiera pedir ayuda.Las pocas veces que salían "en familia", Álvarez la habría obligado a caminar al lado suyo y mirar al piso. No tenía que mirar a nadie ni hablar con nadie.De acuerdo a los datos a los que accedió este medio, la mujer, junto a sus hijos, lograron escapar de la vivienda que la que permanecían cautivos.Fue así que estas personas lograron convencerla de hacer la denuncia. La llevaron hasta la casa de sus padres, y una vez allí, junto a un hermano, inmediatamente radicó la denuncia en Fiscalía."Las fotografías del lugar corroboran que efectivamente ocurrió el hecho. No solamente, por la existencia de las cadenas con las que"Los hijos, que son pequeños, estaban con ellos cuando ocurría todo esto. Aunque los niños no fueron víctimas directas en su integridad física, pero si padecían la situación por estar en este contexto", explicó el fiscal a Elonce, al referirse a la imputación de Álvarez.