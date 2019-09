Internas apoyan a los guardiacárceles y apuntan a la conducta de Nahir

Policiales Malestar en el penal de mujeres por las medidas tomadas tras las fotos de Nahir

Las internas del penal de mujeres Paraná a través demanifestaron supor las medidas que se tomaron tras las publicaciones que realizó Nahir Galarza., aseguró aGriselda Bordeira, la ex funcionaria municipal que permanece detenida hace un año. Es que tras la actividad de Nahir Galarza en las redes sociales con sus fotos desde la cárcel, se dispuso una investigación sumaria en la Unidad Penal Nº6 para determinar las presuntas responsabilidades que le cabrían al personal penitenciario.", evidenció la interna Bordeira.. Y la directora del penal es una mujer recta que trata de generar y darles oportunidades. El personal penitenciario es muy humano y tolerante", valoró Bordeira al dar cuenta del trato que recibe en el penal., sentenció al dar cuenta de los "problemas de conducta" que evidencia durante su alojamiento en el penal de mujeres de la capital entrerriana., denunció la interna que también se ve afectada por las medidas dispuestas después de las provocaciones de la condenada por matar a su novio."Las internas tienen la necesidad de tener alimentos o elementos de higiene personal; cosas que están permitidas, pero", aclaró Bordeira al bregar por medidas de prevención para evitar el ingreso de celulares al penal., resaltó. E insistió: "No todas tenemos teléfonos en el pabellón, no todas transgredimos las reglas, y".Es que de acuerdo a lo que sostuvo la ex funcionaria municipal y ex sargento de Policía, "durante las visitas de la familia, ingresan los celulares en sus partes íntimas"., apuntó."Su padre se jacta de decir que es amigo de los directivos y ayer ingresó como si nada al penal. Eso fue una burla para el resto de las internas", manifestó."Está muy bien la orden que dio la ministra, la del sumario, pero", encomendó la interna Bordeira.