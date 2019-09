Claves del crimen del comerciante: Una boina, un pantalón y un testigo reservado

Relatos claves

Luego de una audiencia que duró dos horas en la Sala I del subsuelo de tribunales, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Octavio Silva, dispuso que Juan Cruz Gambini (23), el único imputado que tiene el asesinato de Julio Cabal, ocurrido el pasado martes 17 de septiembre en un almacén de Urquiza y Salta, permanezca detenido sin plazo bajo la medida cautelar de prisión preventiva.La resolución del magistrado se dio después de una audiencia en la que los fiscales, Ana Laura Gioria y Gonzalo Iglesias, ambos de la Unidad Especial de Homicidios, expusieron una serie de evidencias que vincularon a Gambini con el homicidio del comerciante, el cual falleció en el hospital José María Cullen tras recibir un disparo de arma de fuego -se cree que fue de un revolver calibre 32 largo- luego de un asalto.El fallo de Silva rechazó el pedido de las abogadas del imputado, Magalí Mazza y Leticia Feraudo (defensa pública) que solicitaron que su defendido permaneciera con medidas alternativas a la cárcel: quedar bajo la guarda de su hermana, el pago de una fianza, una firma semanal en la sede de la Fiscalía de Homicidios y una medida de distancia. Ninguna fue aceptada por el juez de primera instancia.Durante la audiencia, la fiscal Gioria indicó que en la causa fueron valorados dos testimonios que permitieron establecer la fisonomía del autor del crimen de Cabal. Uno fue el de la empleada de la fiambrería, la cual sostuvo que la persona que ingresó al local, cerca de las 13.30, fue un hombre "robusto" pero que no logró identificarlo. Mientras que el otro relato, quizás el de mayor aporte informativo para la pesquisa, fue el de un testigo de identidad reservada -menor de edad- que declaró en sede fiscal un día después del suceso.Este último, fue quien aportó que del comercio vio escapar a un muchacho ?que vestía un pantalón azul, un buzo tipo canguro, de rulos y con "pocitos" en el rostro? el cual subió a una motocicleta 110 color plateada y a toda velocidad huyó por calle Salta en dirección al oeste. Ese testimonio, fue la llave para que los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) puedan establecer cómo fue la secuencia.Sin embargo, este martes, cuando le tocó identificar al acusado en una rueda de reconocimiento no pudo hacerlo con total certeza. "Estoy entre el 1 y 2 pero no estoy seguro", dijo a través de un audio que se divulgó en la audiencia de prisión preventiva. Es que el propio imputado, según estiman desde la Fiscalía, se habría rasurado su cabello y posiblemente su barba antes de haber sido detenido el viernes de la semana pasada en Gaboto y Crespo.El otro dato que permitió a los investigadores poder reconstruir su hipótesis fue el hallazgo de una boina color blanco y negro -cuadriculada- que estaba arriba de un paquete de galletitas del almacén. La misma se presume que se le cayó al delincuente luego de forcejear con Julio Cabal en momentos en que exigía con el arma de fuego que le entreguen la recaudación. Además, la propia empleada del local, afirmó en su declaración que el asaltante llevaba puesta una boina.Con ese hallazgo y además con el relato del testigo de identidad reservada, la pesquisa se centró en determinar cuál fue el motociclista que circuló con tales características de manera previa y con posterioridad al fatal episodio, publicóY así fue porque mediante una serie de relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas se logró encontrar a un motociclista que a las 13.15, de ese día, pasó por Mendoza y San José con una indumentaria similar a la que indicó el testigo y con un accesorio en la cabeza cuyo color tenía blanco. El mismo además a bordo de una motocicleta color blanca, similar a la que indicó un testimonio.Ese mismo motociclista, creen los investigadores, fue captado a las 13.26, por las cámaras de seguridad de Salta y avenida Freyre, cuando pasó a toda velocidad -por Salta- pero sin ningún accesorio en su cabeza. Con posterioridad fue visto en otros registros fílmicos en donde además se pudo observar que vestía un pantalón azul con una linea blanca, el mismo que según indicó la fiscal Gioria, tenía puesto al momento de su detención.Las evidencias de la Fiscalía no tardaron en ser cuestionadas por las abogadas Mazza y Feraudo. Es que en más de una oportunidad pusieron en jaque a la pesquisa tras considerar que "no existen elementos que vinculen a su defendido con el homicidio de Cabal". En este sentido, aclaró que el imputado "tiene el pelo lacio y no rulos", tal como lo había indicado el testigo de identidad reservada que no pudo identificarlo en la rueda de reconocimiento.Mazza además criticó el rol de la Policía de Investigaciones al interrogarse "¿Cómo llegó la PDI a que el motociclista es Gabini?". A ello, aclaró que a su defendido no le dicen "Colita", como había trascendido, y que además no tiene "voz gruesa", tal como lo declaró la empleada del local "Almacén del Norte" donde fue asesinado Cabal que dijo que el asaltante tenía una voz grave.A los dichos de Mazza, se sumaron los de Feraudo, quien cuestionó las imágenes que registraron los investigadores y que le achacan a Gambini. "Yo lo que veo es una persona con casco y no una boina cuadrillé", dijo la letrada.Finalmente, ambas abogadas le pidieron al juez Silva que su defendido permanezca en libertad, mientras que los fiscales volvieron a ratificar su pedido de prisión preventiva, medida a la que hizo lugar el juez por lo que dispuso que el principal acusado, cuyos indicios apuntan a él, permanezca detenido sin plazos.