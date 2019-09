Supuesto abuso: Para abogado "no hay pruebas en contra" del ex Jefe de Policía

Foto: José Querencio

Según el letrado, la adolescente compareció en Cámara Gesell y "no habría aportado ningún indicio probatorio en la causa"; y mencionó que a través de las redes sociales, "la joven habría contactado al funcionario policial desde una cuenta de Facebook, donde habría manifestado tener 19 años".



Briceño remarcó que "evidentemente estamos viendo causas distintas si es que la querella habla de pruebas contundentes", dijo y aclaró "la única prueba contundente que hay hasta el momento es la Cámara Gesell en la cual la chica, la supuesta abusada, declaró que nunca mantuvo un contacto físico con mi cliente, incluso ella aclaró que mi defendido ni siquiera la besó y que en una sola oportunidad habían estado físicamente juntos".



Del mismo modo, el defensor del comisario Querencio dijo que "en el Facebook donde la menor aparece con una edad de 19 años, es compatible con el cuerpo que se avizora en las diversas tomas fotográficas que fueron reveladas de su propio celular".



Al ser consultado sobre los dichos del abogado defensor de la menor, quien dijo que hubo un abuso sexual con acceso carnal en el propio despacho del imputado, Briceño dijo: "esta joven, según tengo entendido, estuvo en una sola oportunidad en Jefatura, que fue el día en que se escapó de la madre, supuestamente, y recurrió en auxilio policial. La menor llegó a la Jefatura donde fue presentada ante el ex jefe de Policía, quien luego de atender a una persona que era un funcionario, la hizo ingresar la secretaria, y la menor permaneció solamente dos minutos en el despacho y, ahí, Querencio dio las directivas que las trasladen a la comisaría del menor", aseguró el defensor del ex Jefe Departamental de Policía local. (El Sol)