Vecinos autoconvocados pidieron seguridad tras brutal golpiza y robo a anciana

Héctor Martínez, jefe de la división Operaciones

Edgardo Smith, hijo de Miriam Muñoz

"¿Dónde están los derechos humanos de la gente común, de la gente trabajadora?"

Miriam, quien permanece con suturas y aún con dolor por la feroz golpiza recibida dijo a: "No sé cuántos eran porque cuando me desperté, estaba toda con sangre, no entendía que me había pasado. No los vi, no sé cuántos eran, no hablaron, ni siquiera sentí ruido" afirmó la mujer.Además, el hijo de la víctima hizo un llamado especial a los jueces y fiscales.Personal policial se hizo presente en la reunión de vecinos que se autoconvocaron frente al domicilio de la víctima del brutal hecho.de la departamental Paraná indicó aque este encuentro "fue programado por los vecinos de la zona. Se realizó la reunión raíz del hecho que tomó trascendencia pública por el ataque y robo a una mujer de edad, que fue brutalmente golpeada por personas a las que se las puede llamar como inhumanas".En el encuentro "surgieron ciertos planteos que tienen que ver con la cuestión de seguridad, pero también muchos vecinos hacían referencia a temas que tiene que ver con la competencia municipal: desmalezamiento, luces, estado de las calles. Todo eso contribuiría a que se mejore el tema de la seguridad", resaltó."Se escuchó a cada uno de los vecinos, se le evacuaron las dudas que fueron planteando, los asesoramos sobre cómo manejarse, se coordinaron tareas. Desde la departamental nos comprometemos a traer más seguridad a esta zona de la ciudad", manifestó Martínez., agradeció a los vecinos que se autoconvocaron para apoyar el reclamo de la familia y pedir mayor seguridad para esta zona de la ciudad.Desde la policía "nos manifestaron que pondrán más móviles, van a pedir a otras unidades que recorran el barrio, nos explicaron como tenemos que actuar ante hechos que interpretemos podrían convertirse en ilícitos. Martínez nos asesoró que hagamos notas a la municipalidad para pedir el desmalezado, cuestión que hace mucho tiempo estamos solicitando y de lo cual no hemos tenido respuestas", relató Smith aDe la misma manera, anticipó que "los vecinos que nos autoconvocamos hoy, si no nos da respuestas la municipalidad, procederemos a limpiar nosotros este predio que es muy inseguro".Al ser consultado sobre el estado de salud de su madre, mencionó: "Hoy está un poco más tranquila, igualmente permanece con su rostro desfigurado. E".Por último,, pido que hagan un examen de conciencia, que me digan qué harían si le tocan a un familiar".