Condenaron a 13 años de prisión a la arquitecta que amputó el pene a su amante

La arquitecta Brenda Barattini que le amputó el pene a su amante en la ciudad de Córdoba con una tijera de podar, fue condenada a 13 años de prisión, luego de ser considerada culpable por un jurado popular.El jurado determinó la responsabilidad penal de Barattini, quien estaba acusada por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía".Este martes, la fiscal Laura Battistelli había solicitado 13 años de prisión para la arquitecta, de 28 años.Antes de conocerse el veredicto, la acusada dijo sus últimas palabras: "Pido que se haga justicia, nunca quise matar a nadie".Tras conocerse el fallo, uno de los abogados de la ahora condenada adelantó que apelará la sentencia.La joven estaba imputada por el delito de "tentativa de homicidio agravado" y fue la fiscal Battistelli quien agravó la acusación, ya que la mujer había llegado al juicio bajo la carátula de "lesiones gravísimas agravadas por el vínculo".Ante el jurado popular, Barattini aseguró en una de las audiencias que la víctima, de 42 años, le exigía enviarle fotografías suyas, además de un video, que luego exhibía a sus amigos."Él me trataba como un trofeo. Me hacía ver como una cola. Yo era la cola. Vulneró mi intimidad, mi vida y mi carrera. Se había arruinado todo", relató la acusada."Mierda, mierda, mierda", gritó la madre de Barattini y salió corriendo. Mientras la joven era retirada de la sala, algunos de sus familiares empezaron a insultar y generaron algunos incidentes. Una joven fue detenida por romper el vidrio de un matafuegos, en el pasillo de acceso a la sala."No compartimos el fallo. Es histórico: no hay en la historia jurídica argentina una condena de 13 años por un homicidio en grado de tentativa por una lesión en el pene", dijo el abogado defensor. Afuera, un grupo de militantes que se acercó a darle apoyo a Barattini se manifestó pacíficamente y cantó contra la fiscal que impulsó la acusación.