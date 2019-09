Brutal golpiza y robo a una mujer de 79 años: "Es vergonzoso lo que le hicieron"

Edgardo Smith, hijo de la víctima del brutal hecho

"Este es un barrio de gente de trabajo, no puede ser que pasen estas cosas"

"No hay motivos para atacarla de esta manera. No tiene nombre lo que le hicieron"

Vecinos se reunirán "para pedir por mayor seguridad" en la zona

, se mostró muy indignado y aseveró a: "Es vergonzosa la agresión física que le hicieron".La mujer se encontraba durmiendo la siesta, al escuchar un ruido se levantó. "Parece que la perrita presentía algo que comenzó a torear, mi mamá la sacó por la puerta del fondo. Ella después sintió un golpe y se desmayó; no sabe más nada. La agarraron desprevenida. Le reventaron la puerta del frente que es de aluminio. Unas chicas que pasaban para la escuela escucharon el pedido de auxilio de ella, acudieron y ahí un vecino nos avisó a nosotros", contó aEdgardo, el hijo de la víctima.Miriam, quien permanece con suturas y aún con dolor por la feroz golpiza recibida, dialogó con: ", no hablaron, ni siquiera sentí ruido" afirmó la mujer.Miriam tiene cinco hijos, quince nietos y doce bisnietos, contó. Esta es la primera vez que le ocurre un hecho de tales características. "Es una vergüenza que en un barrio de gente de trabajo, nos pasen estas cosas", reflexionó.Mirtha, su nuera, por su parte contó: "No tiene nombre lo que le han hecho, no sé por qué tanta violencia, nadie se merece esto, pero mucho menos una persona mayor. Miriam es una persona que ha colaborado siempre en el barrio, en la escuela, en el centro de salud, sigue colaborando con la comunidad, teje con un grupo de abuelas para el hospital San Roque. No hay motivos para hacerle lo que le hicieron".Acudió al lugar personal de Criminalística, que tomaron huellas para llevar a laboratorio a analizar, además de policías de Investigaciones.La victima del hecho permaneció internada en el Hospital San Martín, este lunes desde las 15 hasta las 21. Recibió suturas en la frente y los labios. Los profesionales del centro de salud "se ofrecieron para hacer las curaciones", contaron. Producto de los hechos, la mujer "está medicada porque se le subió la presión"."Era desolador ver cómo había quedado ella, y la escena de los hechos, con sangre hasta en las paredes", manifestó su nuera.Por el momento, no hay testigos del hecho. Los familiares destacaron que a pocas cuadras del lugar donde sucedió el brutal ataque a la anciana, "hay un asentamiento nuevo, en zona de las vías, sobre calles Londero y Churruarín, impresionante"., ya que "mucha gente frecuenta un campo (próximo a la casa de Miriam) que está cubierto de árboles. Allí se esconden".A su vez, el hijo de la víctima destacó que