Causa Celis: Agentes Federales detallaron cómo fue el seguimiento de la banda

Tareas de investigación

Aterrizar la avioneta

La avioneta con droga

Algunas escuchas

Conversación con Lemos

La droga de Lemos

El operativo de la avioneta

El imputado que declaró

Cuestionamientos sobre las escuchas

Se desarrolló la cuarta jornada del juicio a Daniel "Tavi" Celis, y otras 33 personas. Hubo testimoniales, cruces entre los abogados y el Tribunal, y los cuestionamientos a las escuchas telefónicas, que son una parte importante de la causa.Un oficial de la Federal contó cómo fue la investigación que culminó con la captura de parte de la banda y el secuestro de un cargamento de marihuana cuando era bajado de una avioneta.El principal de la policía Federal, Gonzalo Mendoza, fue el oficial que tuvo una tarea central en la investigación de las causas que relacionarían a Celis con el comercio de estupefacientes.Entre otras cosas, Mendoza recordó cómo se originó la causa y repitió a grandes rasgos, los dichos del exjefe de la Policía Federal de Paraná, Víctor Chanenko.Otro punto que se verificó fue un auto VW denominado "Escarabajo", que se pudo establecer el vínculo con Tavi Celis. Ese vehículo fue visto en la zona de Alemanes del Volga, donde en 2015, se logró el secuestro de 400 kilos de marihuana. Además, el vehículo había sido visto en la casa de Celis."Había una organización en la cual Tavi y Titi tenían sus allegados, y que respondían, directamente a ellos, y esto se pudo verificar por las escuchas telefónicas, más el trabajo investigativo de campo", contó Mendoza, en esa línea recordó que "en el 2016 hubo una escucha entre Tavi y Hernán Rivero en la cual Celis le pidió camiones sin GPS para el traslado de muebles desde Paraná hacia San Benito. Esos camiones eran de la Unidad Municipal II".En la interceptación de las comunicaciones "saltó" la idea de la banda de acondicionar un campo para que pudiera aterrizar una avioneta. "Buscaron un campo en la zona de María Grande, cerca de las termas; y al mismo tiempo hablaban de la compra de nafta especial y de muchos bidones".Hubo una vigilancia de dos meses en el campo de María Grande, donde se barajaba la posibilidad de aterrizar la avioneta, y también por menos tiempo, en el de los hermanos Ghibaudo, en Colonia Avellaneda, publicó. "Estábamos en la vigilancia, hasta que en la escucha en tiempo real hubo un mensaje de texto avisando que todo estaba bien. Un rato antes había cruzado por el camino de tierra hacia la balsa, la camioneta de (Facundo) Larrosa mirando el lugar", relató Mendoza, para agregar: "A los pocos minutos nos cruzó una avioneta y en 10 minutos llegamos al campo donde con sirenas y balizas anunciamos nuestra llegada".Hubo una pequeña persecución, se detuvo a un par de sospechosos y dos se fugaron. "En el campo encontramos la avioneta, dos camionetas, una cargada con droga, y la restante con una manguera y un tacho de combustible. Estaban Omar Ghibaudo, Céparo y Caballero"."En las escuchas previas, contábamos con la conversación entre la señora Esther (Márquez) y los Ghibaudo que les aconsejó que aterrizara la avioneta en ese campo, y que Dios los acompañaría en la acción", enfatizó.El policía de la Federal, Gonzalo Mendoza explicó que al quedar preso por un asalto, Tavi Celis, personal de la cárcel le secuestró un celular. "Ese equipo fue analizado y allí encontramos llamadas, mensajes y otras comunicaciones entre Tavi y otras personas donde quedaba marcada la relación con gente de la Municipalidad".Otro punto de los audios de WhatsApp, fue el existente entre Griselda Bordeira y Pablo Hernández. Allí la funcionaria municipal y policial le reclamó al edil "por la llegada de Celis al municipio".La prueba que forma parte del expediente, siguió con la conversación dando cuenta del enojo de Bordeira y la respuesta y crítica de Hernández. Se mencionó la convocatoria a la militancia y a Tavi Celis, y esto provocó el cortocircuito entre los dos, indicóOtro punto, que a criterio de Mendoza es importante, son las comunicaciones entre Tavi y Luciana Lemos: "Hubo una escucha donde hablaban y hablaban, y ella no entendía qué Pablo era el que mencionaba, y que tenía que ir a ver al Municipio"."Es Pablo Hernández, y al día siguiente Lemos fue a la comuna", resaltó.Según mencionó el oficial que instruyó la causa policial: "Hubo diálogos que hablaban entre Celis y Lemos de 15, que se estableció eran 150.000 pesos, y que coinciden con las anotaciones de Lemos, por los nombres propios existentes, las cifras, y los saldos".La idea era que con 150.000 pesos se podía comprar un kilo de cocaína.Mendoza también relató cómo se produjo el allanamiento en la casa de Lemos que posibilitó encontrar 3 kilos de cocaína, dinero, una máquina de contar plata y anotaciones. "Vimos que llegaron dos personas en moto, luego ingresaron y tener datos que había llegado droga, se irrumpió. Encontramos a Lemos a los dos sospechosos, una mesa con los tres ladrillos de cocaína y dinero", dijo.La parte final de la audiencia declaró otro policía de la Federal que participó de las investigaciones y los allanamientos.El sargento primero de la Policía Federal, Gustavo Ernesto Pérez, hizo un repaso de los procedimientos en los que participó durante la investigación y en un momento de su declaración se refirió al combustible que algunos de los imputados pretendían comprar para cargar en la avioneta, luego que la misma descargara la marihuana.Al respecto, mencionó que en una conversación, Silva hablaba con alguien del octanaje de la nafta y veían la potencia de la misma para cargarla en la aeronave."Hicimos un seguimiento de los hermanos de Colonia Avellaneda, y se trasladaron en una camioneta con un tanque atrás, cargaron en una estación de servicio Shell de María Grande y ahí, fueron a un campo adentro en la zona de montes", afirmó.Pérez también recordó que estuvo en el procedimiento de la avioneta, donde se pudo reunir al avión, "una camioneta blanca, los dos hermanos del campo, Céparo y Coronel", dijo.Luego declaró el imputado Cristian Silva, que pretendió carearse con el oficial Mendoza.Silva está acusado de "colaborador" y "administrador" del presunto grupo narcocriminal, acorde al procesamiento judicial. El imputado habló sobre el combustible al cual hace referencia en conversaciones con Celis, del cual se presume hizo las gestiones para un combustible de mayor octanaje para la avioneta, desde la cárcel.Silva declaró que es piloto de carreras, que contaba con licencia para correr en vehículo, y de allí que cuenta con un karting y una moto. "Por eso es que en las escuchas se hablaba de la nafta especial, pero para motores de competición", dijo un poco molesto.Su defensa, en tanto, a cargo de Augusto Laferriere, solicitó un careo de su cliente con el oficial principal de la Policía Federal Argentina, Gonzalo Mendoza, el primero en declarar este martes. Pero la solicitud no tuvo lugar en el Tribunal.El Tribunal consideró que no era necesaria la medida y pero le permitió aclarar sus puntos.Al finalizar la cuarta jornada, el abogado del concejal Pablo Hernández, Emilio Fouces, detalló que han encontrado "fisuras importantes en la investigación prevencional que hace la policía". Mencionó que en el marco del juicio "se debatió, explicaron los policías en que había consistido el trabajo de inteligencia previo, y pudimos despejar dudas que como defensores, nos había generado esa parte de la investigación".Respecto de la intervención de los teléfonos, el letrado expresó: "hay que ver si las intervenciones fueron correctamente hechas. Cualquier