Videos de violento asalto en banco: Se habrían llevado $ 5 millones y u$s 80 mil

Al menos seis delincuentes encapuchados y armados entraron a robar hoy a la mañana a una sucursal del Banco Industrial de la ciudad de La Plata, donde golpearon a tres personas, y se habrían llevado 5 millones de pesos y 80 mil dólares.Según informaron fuentes policiales a NA, el asalto ocurrió este martes en la sucursal situada en la calle 15, entre 58 y 59, y los delincuentes, que se encontraban fuertemente armados, se llevaron dos sacas con dinero.Unos 5 millones de pesos y 80 mil dólares, habría sido la cantidad de dinero que se llevaron los ladrones, según trascendió.

Un vecino que se encontraba en el exterior del banco comentó que uno de los delincuentes tenía chaleco de la Policía y portaba un fusil FAL, mientras que utilizaron un auto Peugeot 208 para moverse. "Estaba cortando el pasto en el jardín y escuché gritos. Cuando salí a la calle vi un Peugeot 208 gris metalizado con dos encapuchados en el medio de la calle. Toqué la alarma vecinal y no pasaba nada. Me quedé viendo por la ventana, salieron 4 de adentro, uno con chaleco de la Policía y un FAL grandote. No se escuchó ni un disparo pero sí muchos gritos. En diez minutos pasó todo", describió el testigo.El asalto se produjo cuando en el banco se encontraba una importante cantidad de clientes, en muchos casos jubilados, algunos de ellos con crisis de nervios tras el incidente.Las fuentes confirmaron a NA que pasado el mediodía del martes apareció el auto que utilizaron los ladrones, abandonado en la intersección de las calles 18 y 64.

En la causa trabaja personal policial de la DDI La Plata que recolecta pruebas, como testimonios de las víctimas, de testigos, y también analizan las cámaras de seguridad del banco y de la zona.Entre las personas golpeadas está el gerente del banco, un custodio y una empleada de limpieza, mientras que otras cuatro personas sufrieron crisis de nervios, y todos fueron atendidos por médicos del SAME.La causa está a cargo de la fiscal de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo, quien ordenó una serie de pericias para dar con los delincuentes, que no habían sido identificados hasta el momento.