Causa Celis: "La investigación es de antes que Varisco sea intendente"

Continúa este martes el juicio en la causa por narcotráfico que involucra al intendente Sergio Varisco, y otras 33 personas, entre ellas el narcotraficante Daniel "Tavi" Celis, el concejal Pablo Hernández y la ex funcionaria municipal Griselda Bordeira., sentenció ael defensor del intendente, Miguel Ángel Cullen.En la oportunidad, el abogado manifestó su "preocupación por lasiendo que una causa tan importante debería tener mayor amplitud para que se sepa con absoluta transparencia lo que realmente pasó". "Y la publicidad del debate es una de las garantías que tiene el imputado para evitar las arbitrariedades", agregó., y hay un secuestro de droga en base a una denuncia anónima respecto de un camión municipal, pero en otra gestión", aclaró Cullen, al tiempo que apuntó: "No entendemos por qué no se nos permitió preguntar eso"."Se lo acusa al intendente de haber generado un pacto para un relanzamiento en 2017, pero resulta que, y queremos hacer valer ese punto para que quede claro", insistió el abogado de Varisco al denunciar "el permanente frenar a las preguntas de la defensa" por parte del Tribunal."La imputación concreta a Varisco tiene una delimitación temporal, pero la primera causa denominada narco-avioneta es previa a toda esa imputación. Y", aclaró Cullen."Eso nos parece importante y trascendental, al igual que saber hasta dónde la identificación de los imputados se puede extender, porque el día de la identificación se hicieron preguntas que excedían este trámite y se transformaban en una indagatoria encubierta", apuntó además. "Esos vicios, que son involuntarios, deben ser notados porque hacen al ejercicio del derecho de defensa", sentenció.