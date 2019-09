Juicio por narcotráfico: Celis "no es el Pablo Escobar de Paraná"

Continúa este martes el juicio en la causa por narcotráfico que involucra al intendente Sergio Varisco, y otras 33 personas, entre ellas el narcotraficante Daniel "Tavi" Celis, el concejal Pablo Hernández y la ex funcionaria municipal Griselda Bordeira.En la previa al inicio del debate, el abogado de Daniel "Tavi" Celis, bregó antepara"Ayer quedó en claro que, por ejemplo,, sino que era un parecer de él que se transportaba droga. Y a eso no lo podemos permitir en un debate de estas características", destacó el defensor José Velázquez.El abogado hacía referencia a la declaración del comisario de la Policía Federal, Víctor Chanenko, quien estuvo a cargo de la delegación Paraná y bajo su dirección, se comenzó con las investigaciones sobre la banda que lideraba Celis.tampoco tiene antecedentes respecto a la ley de estupefacientes. El antecedente de él está referido a un robo", insistió el abogado del supuesto líder de la organización narco."Tenemos que ser respetuosos del estado de inocencia, y que haya elementos concretos que justifiquen una verdad forense", demandó.Consultado a Velázquez sobre las relaciones políticas de Celis con funcionarios municipales, éste diferenció: "Él es un dirigente político, estaba a cargo del Movimiento Vecinal del Oeste, trabajó mucho por el barrio, gestionó muchísimas cosas y justamente,En la oportunidad,. "Debido a que ya declaró en la etapa de instrucción, la estrategia será la de escuchar todos los testimoniales y luego, en su declaración, hará una defensa general y una particular de cada una de las testimoniales remarcando cuáles son los aciertos de cada una de ellas", detalló.