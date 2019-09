Comerciante asesinada: Video muestra cómo llegaban los homicidas al negocio

Policiales Una mujer fue asesinada por delincuentes que asaltaron su comercio

Una mujer que atendía un comercio de venta de comida para mascotas fue asesinada de un balazo por desconocidos que se movilizaban en una moto en su local de la localidad bonaerense de Don Bosco, en el partido de Quilmes, y la Policía sospecha que se trata de un "ajuste de cuentas".Por el momento no se había establecido la identidad de la víctima, la cual tenía una edad estimada entre los 40 y 45 años, y en principio no se encontraron indicios que el asesinato se relacione con un robo, indicaron fuentes policiales.El crimen se produjo alrededor de las 20:00 de anoche en un local situado en Uriburu al 1.100, de esa localidad situada al sudeste del Gran Buenos Aires.Según se puede advertir por imágenes de una cámara de seguridad, pasaron dos individuos en moto, uno de los cuales entró al local, le disparó a la mujer y rápidamente se dio a la fuga junto a su cómplice.Los investigadores del caso descartaban el móvil de robo para explicar el hecho, ya que se encontraron en el lugar más de 770 mil pesos, dinero que no se correspondería con la actividad comercial del local.Cuando la policía arribó al lugar encontró a la mujer gravemente herida de un disparo entre el pecho y el hombro izquierdo, mientras que médicos de la ambulancia del servicio de emergencias SAME local comprobaron que había fallecido.Por una parte se encontraron unos 30 mil pesos en una caja y por el otro 743 mil distribuidos en cuatro bolsas ocultas tras el mostrador del comercio, revelaron a NA fuentes ligadas al caso.En tanto, testimonios recogidos en el lugar llamaron la atención de los investigadores del caso, ya que indicaban que el local no tenía muchas ventas y no había una fluida relación de la comerciante con los vecinos del barrio, mientras que trascendió la existencia de un litigio con el dueño del local, que aparentemente acusaba a la víctima del crimen de usurparlo.En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 del Departamento Judicial de Quilmes, que se encuentra a cargo de la fiscal Ximena Santoro.