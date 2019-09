Piden testigos para esclarecer el arrebato a adolescente que sigue internado

Policiales Le robaron la mochila y sufrió un fuerte golpe en la cabeza

Continúa hospitalizado el adolescente de 14 años que fue víctima de dos motochorros que en la tarde del domingo le arrebataron su mochila en Avenida Parque y Gervasio Méndez, en Gualeguaychú.El jovencito sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del ataque de los delincuentes, además de varias contusiones menores. "Si bien el nene está consciente, no recuerda nada de lo que sucedió, solo se acuerda que salió de casa y del tirón que sufrió cuando le arrancaron la mochila", explicó su padre.Y continuó: "La policía me mostró el registro de una cámara que hay en la zona y se observa que estos sujetos lo dejan llegar a la mitad de la Avenida Parque y es en ese momento cuando lo manotean y lo arrastran a contra mano durante varios metros en dirección a calle Moreno".De acuerdo a lo que explicó Visconti, "la Policía cree que son dos los autores del hecho que iban en una moto que no se puede identificar muy bien y hay que esperar lo que están investigando"."Lamentablemente, la Justicia que tenemos no es la mejor y yo espero que si los llegan a detener no los liberen en pocas horas", apuntó el hombre.Según expresó Visconti, "hasta ahora no apreció ningún testigo, nadie que haya visto lo que sucedió, teniendo en cuenta que la avenida Parque es una de las arterias más transitadas un domingo por la tarde, máxime si se considera que hacía pocos minutos que había finalizado un partido de fútbol en las inmediaciones"."Es imposible que nadie no haya visto algo, por eso pido a quienes pudieron ser testigos de este grave hecho, se presenten en la Comisaría Primera y lo hagan saber a las autoridades", imploró.