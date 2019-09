El exjefe de la Federal de Santa Fe "no fue herido por una interna policial"

"No fue herido por una interna policial, en absoluto", aseguró José Giacometti, abogado del exjefe de la delegación de la Policía Federal, Mariano Valdés, que fue baleado en la autopista a Buenos Aires y que quedó detenido el viernes pasado, junto con su segundo, Alberto Bellagio, por orden del fiscal Matías Edery, por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público."Fue herido no sabe por quién, perseguido por una camioneta, que no sabe de dónde salió y los balazos son totalmente lógicos de una persona que se ve agredida inesperadamente y trata de cubrir su cabeza con lo que sea y trata de ahí abrir fuego", insistió Giacometti, quien subrayó que Valdés ratificó el relato del hecho que hizo ni bien trascendió que había sido tiroteado.

"Valdés insiste con que fue asaltado en un hecho al voleo"

Cerca de las 20.45 del pasado 9 de septiembre Valdés viajaba por la autopista Rosario-Buenos Aires junto a la suboficial Rosana González, una joven que llevaba ocho meses en la Federal. Según su testimonio, cuando detuvo su Ford Focus a altura de Villa Constitución, paró una 4X4 negra al lado de su coche de la que bajaron tres encapuchados que le dispararon.El relato de Valdés fue puesto en duda después de que se realizaron las pericias en el lugar donde se habría registrado el enfrentamiento -el jefe policial, que resultó herido en un brazo y en la ingle, aseguró que repelió el ataque con su arma reglamentaria- y se constató que había incongruencias entre lo que había contado el policía y los rastros y testimonios recabados.La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había hablado de un "ataque mafioso", lo acusó de faltar a la verdad. "Este mentiroso disfrazado de policía será removido de la institución", posteó en Twitter, y agregó: "La pericia confirmó que el comisario Valdés de la PFA no sufrió un intento de robo sino que el disparo fue desde adentro de su vehículo" .En ese sentido, Giacometti señaló que, pese al cariz que tomó el caso a partir de las versiones de los medios, Valdés "mantiene la versión original", y explicó: "Insistió con que fue asaltado en un hecho al voleo. Bellagio no tuvo participación en nada, porque salió de Santa Fe para colaborar con su compañero, para ver cómo estaba de salud y después se volvió".Giacometti afirmó que "las heridas de Valdés coinciden con la explicación que dio en su declaración en Fiscalía", y explicó: "Hizo que hace cualquier persona que se ve agredido y tiene un arma, repelió la agresión con una inclinación del cuerpo y cubriendo su cabeza con el parante del auto. Terminó baleado en un hombro y en la ingle".Consultado sobre la presencia de Valdés en la delegación Santa Fe de la Policía Federal, cuando ya había sido separado del cargo, indicó que "tenía elementos suyos en el lugar y además tenía que devolver la pistola y la credencial" y expresó que se estaba alistando para volver a Buenos Aires, "vació el departamento y estaba preparando el auto para el viaje".

Por otra parte, aclaró que todavía no tuvo acceso al legajo de la causa y que, para conocer el delito del que se acusa a su defendido, hay que esperar a la audiencia imputativa. No obstante, enfatizó que tanto Valdés como Bellagio insisten en dar una versión de los hechos "totalmente distinta a la que sostienen los periódicos".En su versión inicial, que luego ratificó ante fiscales rosarinos, Valdés dijo que habían parado al costado del camino a cambiar la yerba del mate cuando frenó en el lugar una camioneta de la que bajaron encapuchados con intenciones de asaltarlos. Según ese relato, él repelió el atraco y eso originó el tiroteo en el que resultó herido.El relato entró en crisis cuando se conocieron los resultados de las pericias. La más contundente fue el análisis balístico que demostró que el balazo en la ingle había sido disparado a muy corta distancia y presumiblemente dentro del vehículo. Esto, más allá de dar por tierra con la hipótesis del robo, fulminó la versión de Valdés.Lasreveladas por la investigación son las siguientes:1-. El análisis de la herida de bala en la ingle que sufrió Valdés reveló que disparada a una corta distancia, no mayor a 30 centímetros, y que se produjo dentro del auto.2-. El jefe policial aseguró que fue atacado cuando había parado a vaciar el mate en la banquina. Los restos de la yerba no fueron hallados en el lugar.3-En la primera búsqueda que hizo la Policía de Investigaciones (PDI) no se hallaron las vainas de los supuestos disparos hechos por los encapuchados.4-En un segundo patrullaje realizado días después por Gendarmería se encontraron los casquillos a 5 kilómetros del lugar donde Valdés dijo que fue atacado.5-. Dos de los dos balazos que atravesaron el apoyacabezas del conductor. Si Valdés estaba dentro del auto, como declaró, los disparos lo hubieran herido en la cabeza. (La Capital)