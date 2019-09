Paranaense fue víctima de cuantioso robo en Córdoba: ladrones quedaron filmados

Después de dos años,Dejaron el auto Toyota Corolla color negro estacionado sobre la avenida 24 de Septiembre al 1.000 a metros de la Plaza Alberdi de Córdoba. Un cuidacoches les dijo que no siguieran recorriendo porque no iban a encontrar lugar. Antes de que se fueran, les aclaró que no hacía falta que le pagaran en ese instante, sino a su regreso. Además les aclaró que con un plato de comida también se conformaba, indicaHicieron la denuncia a la comisaría sexta, que está a cuatro cuadras donde ocurrió el robo. Después de eso, recorrieron la zona para ver si encontraban al cuidador de autos hasta que descubrieron que un comercio que estaba al frente del estacionamiento tenía cámaras de seguridad: todo había quedado registrado.El conductor del auto se presentó nuevamente en la comisaría y llevó las grabaciones. Mientras tanto, la víctima encontró al hombre que participó del hecho. Llamaron a la Policía y cuando llegó el patrullero ya era tarde: volvió a desaparecer."Nos desvalijaron el auto en Córdoba capital con ese sistema que te bloquean la alarma y vos no te das cuenta. Fue un robo muy significativo por la cantidad de cosas que nos sustrajeron, entre todo lo que me sacaron está mi equipo de fotografía Nikon", mencionó la víctima del hecho a