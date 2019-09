Un colectivo enganchó cables de tendido eléctrico y cayeron cuatro postes

El colectivo de larga distancia habría enganchado un cable y tiró abajo cuatro postes. Resulto impactado en la parte de atrás por uno de los palos.Por otra parte, un auto resultó afectado. "Por suerte sólo me rompió el espejo retrovisor", dijo ael conductor del auto, que agregó: "Venía circulando, frené en el semáforo, sentí el golpe en la cara y me encontré con el espejo retrovisor adentro del auto"."Me pegó el cable en la cara. Pensé que me habían chocado de costado. No entendía nada. Al bajar me di cuenta de cómo habían sucedido los hechos. El semáforo resultó doblado. El poste cayó detrás de mí, si venía más atrás me caía encima", manifestó.Intervino Tránsito de la comuna, además de operarios que trabajaron en solucionar los inconvenientes provocados. La avenida resultó cortada hasta que lograron despejar el área de los postes y cables caídos.