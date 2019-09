Manifestación por un crimen frente a comisaría terminó con una mujer detenida

Vecinos del barrio Benito Legerén, del departamento Concordia, contaron que un grupo que no supera a las 10 personas, protestó esta mañana frente a la comisaría de la zona.Los familiares del Javier Aníbal "Popi" Gómez; quien fuera ultimado de un balazo en el pecho en la puerta de su casa, en el pasado mes de abril, fueron hasta la puerta de la comisaría local, para protestar por falta de respuestas de la justicia de Concordia.Los manifestantes comenzaron arrojando piedras a la sede policial y luego lo hacían contra quienes pasaban por ese lugar, indicó el sub Jefe de la comisaría, comisario Guillermo Almirón.La tensión aumentó pasado el mediodía, cuando alrededor de las 13 y 30, empezaron a encneder fuego y rompieron los vidrios de las ventanas de la casa donde habitan las hermanas de Diego "Pata de Perro" Modelo; el joven a quien acusan de disparar contra "Popi" Gómez.La situación pasó a mayores cuando las manifestantes se hicieron presente en calle Cerrito y dañaron toda la vidriera de un comercio. Posteriormente, se dirigieron a calle Del Libertador y Aromitos, lugar donde dañaron también el vidrio de la ventana de un comercio.En este último lugar, una de las manifestantes extrajo un arma de fuego y apuntó al propietario del domicilio.Ante la presencia policial, los manifestantes se dieron a la fuga, siendo detenida en calle Los Claveles y Cerrito de la ciudad de Concordia, la mujer que portaba un arma de fuego revolver .22 mm, marca Bagual, con tres vainas servidas.De inmediato, se dio intervención al jefe de la División Operaciones y al fiscal José Arias, iniciándose las actuaciones por delito de tenencia ilegal de arma de fuego, daños y amenazas.Afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas. En tanto que la detenida fue alojada en comisaría del menor, tras ser examinada por el médico policial.