Narcotráfico: El inicio de la investigación y las escuchas a Celis y Bordeira

La punta del ovillo

El nexo con la banda

Comienzo de las escuchas

Los camiones

Movimiento de dinero

Bordeira y otros policías

La detención de Celis

Relación de Bordeira y Celis

Conversaciones telefónicas

Apuntaron a las escuchas

Cuestiones técnicas

La tercera jornada del juicio oral contra la banda liderada por Daniel Tavi Celis y que tiene imputado al intendente de Paraná; Sergio Varisco, a la exfuncionaria policial, Griselda Bordeira y el concejal Pablo Hernández, se desarrolló este lunes con las primeras declaraciones testimoniales.En la primera etapa de la audiencia tuvieron lugar las diez identificaciones, todas ellas correspondientes a los imputados de la causa llamada "Narcomunicipio". Allí compareció el intendente Sergio Varisco, quien a partir de ahora fue eximido de la necesidad de acudir a todas las audiencias en virtud de un pedido de su defensa.Una de las que centró la atención, fue la declaración del comisario de la Policía Federal, Víctor Chanenko, quien estuvo a cargo de la delegación Paraná y bajo su dirección, se comenzó con las investigaciones sobre la banda que lideraba Celis.Chanenko contó cómo se iniciaron las pesquisas sobre la banda y la manera en que confirmaron que estaba relacionada con el narcotráfico.Según pudo saber Elonce, el comisario de la Policía Federal declaró ante el tribunal que se inició "luego de un secuestro grande de droga que hizo la Policía de Entre Ríos en Paraná (en el mes de agosto de 2015) y a partir del cual, surgió un pedido detención sobre una persona, y por lo que se establecieron una serie de medidas para ver si se lo podía hallar", dijo Chanenko.Asimismo, precisó que "es en estas tareas investigativas, que se detuvo a una persona que tenía un arma de fuego, y a través de las filmaciones, posteriormente, surge que el procedimiento se hizo cerca de la casa del hermano de Celis, de Titi", explicó.En su relato, el comisario de la Policía Federal, testimonió que "tiempo después, la Policía de Entre Ríos, detiene a un vehículo Fiat Sienna que trasladaba estupefacientes y ese procedimiento se realiza en la jurisdicción del Juzgado de Concepción del Uruguay", recordó Chanenko"En el avance de la pruebas, se recordó que ese vehículo, había sido visto estacionado frente a la casa de Titi Celis y al chequear las filmaciones, se confirma que el auto era el mismo que había sido detenido con estupefacientes en una ruta entrerriana. Por lo cual, se puede se hace más fuerte la sospecha de la relación de esta gente con la droga", afirmó Chanenko.En ese marco, "se comenzaron con las escuchas telefónicas y de las mismas, surge que había otra persona que tenía relación directa con Tavi Celis, el cual era apodado como el "Flaco" y que era de nombre Silva. Ambos, junto a Celis realizaban una actividad gremial y en las escuchas, hablaban de la actividad gremial y de lo que nosotros presumíamos que se trataba de narcotráfico por la forma en que hablaban y cambiaban en tono de la conversación. O hablaban en forma elíptica haciendo referencia a la droga. Es decir, es común que hablen de otra cosa y le ponen valores a esas cosas que no tienen nada que ver y se nota que están hablando de una tercera cosa", declaró el comisario Chanenko."Así fue, que empezamos a ver que había un interés por parte del señor Celis en utilizar unos camiones de la Municipalidad, pero lo que nos llama la atención, es que pedía específicamente, aquellos que no tuvieran sistema de GPS, y se los quería utilizar para traslado de material hacia creo que San Benito, no recuerdo bien. Es decir, sacar esos camiones del ámbito de la Municipalidad, llevarlos a otro ámbito municipal y que esos camiones no tuvieran GPS. Por tal motivo, intentamos con diferentes medios, pero fue imposible encontrar estos vehículos", remarcó el comisario.Al respecto, la abogada del imputado Rivero, la doctora Corina Beisel, consultó al comisario si se había podido establecer que los camiones se habían utilizado fuera de la ciudad de Paraná, supo Elonce. Ante la consulta, Chanenko explicó que no se pudo establecer, que no tiene conocimiento de las normas internas de la Municipalidad sobre su uso, pero afirmó que no le parecía que estuviera bien usar los bienes del Estado para fines personales.Asimismo, Chanenko sostuvo que "surge de las conversaciones telefónicas entre Celis y Silva, en las que hacían alusión a funcionarios municipales, en las relaciones que tenían con esta gente, su participación en el gremio, se notaba una seguridad en el trato entre ellos y la gente de la Municipalidad. Hasta donde yo conduje la investigación, no puedo determinar la existencia de otra motivación que no sea su participación gremial, pero lo que si se veía, era que había un movimiento de dinero: hablaban de deudas, había algo que tenía que ver con deudas que había contraído, que no solo tenía que ver con el dinero, sino también con nombramientos y asignación de cargos", sostuvo Chanenko en su declaración."Es en esas charlas, que sale la participación de una funcionaria policial que cumplía funciones en la Municipalidad. Esta señora de apellido Bordeira, y por lo que se escuchaba en las conversaciones entre ellos, y no me acuerdo si antes o después de la intervención de su teléfono, pero hubo charlas entre ellas y algunas de las personas que estaba detenida", explicó.El comisario Chanenko se refirió a la intervención de Bordeira cuando Celis fue detenido en una estancia de Diamante, ocurrida en agosto de 2016.Al respecto, el comisario de la Policía Federal, dio cuenta que hubo conversaciones entre "Bordeira y otros funcionarios policiales para averiguar sobre la situación de Celis en Diamante y cuando hablaba del hecho, decía que había pasado otra cosa. Es decir, mostraba un conocimiento del hecho, más allá de lo que se hablaba en los medios periodísticos", subrayó en su declaración."En una conversación, Bordeira le comenta a un funcionario policial de Diamante, que ella había hablado con Celis y el Tavi le había contado la historia de lo que había pasado y que no se trataba de un delito, sino que era por una deuda", mencionó y agregó que "ella hablaba como que había sido anoticiada de lo que había pasado en Diamante, por parte de Celis. Algo que llama la atención, porque cuando uno es funcionario policial y toma conocimiento de un evento que tiene que ver con lo criminal, lo que tiene que hacer es informarlo y no conversarlo", reflexionó Chanenko.Al avanzar la investigación de lo que había pasado en Diamante, y que también se veía en las conversaciones entre Celis y Silva, que estaba enojado por lo que le había pasado porque se sentía defraudado; también cambia la forma de actuar de la señora Bordeira y refiere que ella no quería ser la única que perdiera por esto. Lo que quería decir es que no iba a quedar pegada porque ella era la que hablaba con el narcotraficante", dijo Chanenko y agregó que "ahí, es donde se nota más fuerte, la idea que ella conocía la actividad del señor Celis. Porque cuando Bordeira hablaba con otros policías de Celis, ella decía: no acá cuando viene a la Municipalidad se porta bien, y que las cosas que hace, las hace afuera. Es decir, como que Bordeira conocía de la actividad ilícita que desarrollaba el señor Celis, después conocía por dichos de Celis, lo que había pasado en Diamante y después, decía que ella no iba a ser, la que iba a hacerse cargo de lo que había pasado", referenció Chanenko para dar cuenta de la relación de Bordeira con Celis.El comisario de la Policía Federal, fue consultado por el abogado Marcos Rodríguez Allende sobre el papel específico y las pesquisas sobre Griselda Bordeira. Al respecto, el letrado le preguntó si se pudo constatar alguna conversación, directamente, entre Celis y Bordeira. Pero Chanenko respondió que no recordaba. "Lo que si recuerdo que ella había dicho que él le había contado lo que pasó en Diamante", dijo en referencia al asalto por el que fue detenido Daniel Tavi Celis.En otro tramo del debate, los letrados cuestionaron el método y la perfección de las escuchas telefónicas, como también las precisiones de las conversaciones entre algunos de los imputados y las equivalencias de elementos para dialogar en forma referencial sobre los estupefacientes, pudo saber Elonce.El abogado de Griselda Bordeira, Boris Cohen, consultó a Chanenko sobre la intervención del teléfono de su defendida, lo cual el comisario no recordaba pero la presidenta del Tribunal, Lilia Carnero, puntualizó enfáticamente que constaba en el expediente.Cohen también preguntó al comisario sobre las conversaciones que mantenía Bordeira en referencia a Celis. Sin embargo, Chanenko sostuvo que se "hablaba de deudas o de no haber cumplido con lo prometido", explicó.En tanto, el doctor Guillermo Vartorelli, consultó a Chanenko sobre las desgrabaciones de las escuchas y las partes de la misma que se envían al Tribunal. Al respecto, el comisario explicó que "se envían todas las escuchas completas y se mandan lo que a criterio del juzgado, tiene relación con la causa, pero el contenido completo de la escucha está a disposición del tribunal para que posteriormente, pueda ser contrastado", indicó Chanenko.Por su parte, Leopoldo Cappa, defensor de Daniel "Tavi" Celis, consultó al comisario Chanenko sobre la instalación de cámaras de vigilancia durante la investigación. "Siempre se conectan hacia un lugar de acceso público, y no se afecta ningún interés personal. El objetivo es suplantar la actividad del policía en la visualización directa", remarcó.La audiencia se retomará este martes a las 12. Está previsto que declaren tres testigos: Gustavo Mendoza, Gustavo Pérez e Iván Rocha. Todos son policías federales. Mendoza y Rocha declararán por las dos causas, Pérez sólo lo hará por la causa Narcoavioneta. Elonce.com