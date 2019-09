Robaron costosos elementos de la sede de Arco Iris: "Es lamentable y muy triste"

"Se llevaronque habíamos esperado durante mucho tiempo,que utilizamos para recibir a las mamás y puedan compartir un mate,, entre muchas cosas más", explicó aMirta Sotier, la presidenta de la Asociación."Suponemos que usaron un carrito de compras que utilizamos para llevar los elementos al hospital. Tambiénque habíamos comprado para los talleres con las mamás porque es mucho el tiempo que pasan en el hospital y son talleres que hacemos para que ellas recobren energías, pero lamentablemente también fueron robadas", agregó.En la oportunidad, comentó que el robo fue advertido este lunes por la mañana, cuando llegaron los voluntarios que trabajan con los nenes que van a control al hospital. "Se encontraron con los muebles movidos y a medida que comenzaron a buscar sus elementos de trabajo, se dieron cuenta que habían entrado a robar", indicó Sotier.

"Todo lo que robaron es de los niños y sus familias, todo lo que tenemos en la sede es gracias a la solidaridad de la gente., apuntó la titular de "Arco Iris".En la oportunidad, comentó que "los vecinos no vieron nada". "Entraron por los techos y parece que salieron por el frente", estimó."Alquilamos esta casa para que los niños no tengan que pasar en el hospital más tiempo que el necesario; son nenes que vienen a control porque para las 8 ya tienen hechos los estudios y solo tienen que esperar los resultados para el mediodía", explicó Sotier.De acuerdo a lo que indicó, la sede de calle Uruguay 581, "es para que no estén en la sala de espera, que aguarden en su casita con sus juguetes, donde las mamás también pueden tomar su desayuno tranquilas o compartir un mate".