Juicio por narcotráfico: "Bordeira tiene la voluntad de ratificar su inocencia"

Continúa hoy el juicio por narcotráfico en el que está involucrado Varisco

Se retoma este lunes el juicio en la causa por narcotráfico que involucra al intendente Sergio Varisco, y otras 33 personas, entre ellas el narcotraficante Daniel "Tavi" Celis, el concejal Pablo Hernández y la ex funcionaria municipal Griselda Bordeira.que cuando sea su oportunidad, hará uso de la palabra. "Ella tiene toda la voluntad de ratificar su inocencia ante el Tribunal", sentenció el abogado.De acuerdo a lo comentó, para esta tercera jornada de debate, "una vez que finalicen los interrogatorios, está previsto que declare un funcionario policial, cera de las 12".Respecto de la salud de su defendida, Cohen comunicó que debido a su diabetes, la ex sargento de Policía cuenta "con algunas comodidades" durante su alojamiento en la cárcel de mujeres de Paraná, entre las que mencionó "la posibilidad de hacer ejercicios y una dieta especial".Al ratificar que fue alojada con otras dos internas y que ya no comparte celda con Nahir Galarza (la joven de Gualeguaychú condenada a perpetua por el crimen de su novio, y con quien tuvo problemas de convivencia), a Bordeira "se le concedió la posibilidad para que una vez al mes concurra a su domicilio a visitar a sus familiares". "irrefutables" , el defensor apuntó que las mismas "son sobre la banda de Celis". "De Bordeira no hay una prueba seria, objetiva y concreta puesto que a ella jamás le intervinieron su teléfono, nunca no la estuvieron investigando", remarcó."No hay ningún elemento que vincule a Griselda con el narcotráfico. Lo único que existe es la declaración de Luciana Lemos cuyo valor es como declaración de imputado", acotó al respecto.Fue en ese sentido que mencionó: "El cuaderno existe y la escritura es de puño y letra de Lemos, pero cuando se leyó el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio se pudo advertir que amigo X, la persona que figura al lado del nombre Bordeira, es un hombre, por lo tanto no puede ser Griselda".Cohen se mantenía a la espera de la declaración de Lemos, si es que hace uno de la palabra. Y en la oportunidad, comunicó que el defensor del Celis adelantó que solicitará un careo con su ex pareja.